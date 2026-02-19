Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti - Son Dakika
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti
19.02.2026 12:27
Bir dönem izdivaç programıyla tanınan Hanife Gürdal, tesettürü bırakmasının ardından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. Gürdal, kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.

Yıllar önce katıldığı izdivaç programıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Hanife Gürdal, aldığı kararla tesettürü bırakmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam etmişti.

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

"BEN AÇTIM, SEN DE BAKMAYIVER"

Tesettürden çıktıktan sonra yaptığı cesur paylaşımlar nedeniyle eleştirilen Gürdal, kendisine yöneltilen yorumlara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Gürdal, "Sen ahlaklı, düzgün bir insan olduktan sonra mememin kenarını da görmeyiver. Ben açtım, sen de bakmayıver madem" sözleriyle tepkilere isyan etti.

İşte o pozlarından birkaçı;

  • Ali İzzet Aşrak Ali İzzet Aşrak:
    motor olmuş 7 0 Yanıtla
  • Halil+123 Halil+123:
    kapalıyken bişeye benziyordu şimdi sıradan ...... olmuş 3 0 Yanıtla
  • n5685244 n5685244:
    ateş barutun terbiyesi edebi olmaz mutlaka alev alır 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    güzelliği yeni ortaya çıkmış 0 0 Yanıtla
