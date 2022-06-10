Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz

10.06.2022 10:35

Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturduğu Tolga Akış ile evleri ayıran ve boşanma kararı aldıklarını açıklayan şarkıcı Zeynep Bastık, yaptığı açıklamada, "Evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Şarkıcı Zeynep Bastık ile menajeri Tolga Akış, geçtiğimiz sene 3 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşındı. Evliliklerinin yanı sıra birlikte çalışan çift, boşanma kararı aldı. Evliliklerinde 1 sene dolmadan ayrılık kararı alan ikili, kanunen anlaşmalı boşanma davası açamadığı için temmuz ayını bekliyorlar.

EVDEN AYRILDI

Bir süre önce boşanma kararı alan şarkıcı, geçtiğimiz gün eşiyle Ulus'ta yaşadığı evden Levent'e taşındı. Yıllardır birlikte olan ikili, çalışmaya devam edecek. Konuyla ilgili konuşan Tolga Akış, hayallerini gerçekleştirmek için 2 günde bir buluşacaklarını söyledi.

Evliliğinin birincisi senesi dolmadan boşanma kararı alan Zeynep Bastık konuştu: Boşanıyoruz ama aile kalmaya devam edeceğiz

"EVLİLİĞİ SONLANDIRMA KARARI ALIRKEN DRAMATİZE ETMEDİK"

Boşanma kararının magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından sosyal medya hesabından eşini öptüğü bir fotoğrafı yayınlayarak açıklama yapan Zeynep Bastık, ayrılık iddiasını doğruladı. Tolga Akış'la çalışmaya devam edeceklerini söyleyen şarkıcı, "Tolga benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazla oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz. Ve birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Evliliğinin birincisi senesi dolmadan boşanma kararı alan Zeynep Bastık konuştu: Boşanıyoruz ama aile kalmaya devam edeceğiz
Evliliğinin birincisi senesi dolmadan boşanma kararı alan Zeynep Bastık konuştu: Boşanıyoruz ama aile kalmaya devam edeceğiz
Evliliğinin birincisi senesi dolmadan boşanma kararı alan Zeynep Bastık konuştu: Boşanıyoruz ama aile kalmaya devam edeceğiz
Evliliğinin birincisi senesi dolmadan boşanma kararı alan Zeynep Bastık konuştu: Boşanıyoruz ama aile kalmaya devam edeceğiz
Evliliğinin birincisi senesi dolmadan boşanma kararı alan Zeynep Bastık konuştu: Boşanıyoruz ama aile kalmaya devam edeceğiz
Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
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Zeynep Bastık, Tolga Akış, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz - Son Dakika


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