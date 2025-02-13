Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım - Son Dakika
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Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

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Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle adından söz ettiren Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Fırat Tanış'ı hedef aldı. Birlikte rol alacakları dönem dizisinin Fırat Tanış'ın kaprisleri yüzünden bittiğini ifade eden Karel, "Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım" ifadelerine yer verdi.

13.02.2025 11:43  Güncelleme: 12:11
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Oyunculuğu bırakarak ABD'ye taşınan Tolga Karel, Survivor programına katılmasının ardından Türkiye'yi terk etmiş ve burada TIR şoförlüğüne başlamıştı. Kısa süre içerisinde işlerini büyüten ve şimdilerde bir lojistik firmasının sahibi olan Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin başrol oyuncusu Fırat Tanış için "Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" dedikten sonra ağır ifadeler kullandı.

"YATACAK YERİN YOK"

Birlikte rol aldıkları TRT'nin dönem dizilerinden Bir Zamanlar Osmanlı'nın Fırat Tanış'ın kaprisleri yüzünden bittiğini ifade eden Karel, "Şimdi ki dizisi Şakir Paşa'da reyting yapacak diye oğlunun hanımına yürüyor. Lan oğlum senin yatacak yerin yok. Vallahi de yok billahi de yok" ifadelerine yer verdi.

İşte Tolga Karel'in o paylaşımları;

Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım
Tolga Karel, Fırat Tanış\'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

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Son Dakika Magazin Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Derman null:
    lan Tolga sen aynı cinsin. yaprak dökümü Oğuz u taniyonmu. o neler yapti 24 8 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Hakediyor o zaman. 9 7 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Aşağlık ahlak bozucu bi dizi Allah kahretsin 9 0 Yanıtla
  • murat2069:
    Tarihte yaşanmış olaylar kurgu degil 4 4 Yanıtla
  • Aytan Akın:
    Baldızına yürüyen canlı diyor bunu 4 2 Yanıtla
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