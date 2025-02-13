Tolga Karel, Fırat Tanış\'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

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Türkiye\'nin bir komşusu daha AB üyesi oluyor

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye taşınan Tolga Karel, Survivor programına katılmasının ardından Türkiye'yi terk etmiş ve burada TIR şoförlüğüne başlamıştı. Kısa süre içerisinde işlerini büyüten ve şimdilerde bir lojistik firmasının sahibi olan Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şakir Paşa ve Ailesi dizisinin başrol oyuncusu Fırat Tanış için "Gelin size gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım oyuncuyu açıklayayım" dedikten sonra ağır ifadeler kullandı.

"YATACAK YERİN YOK"

Birlikte rol aldıkları TRT'nin dönem dizilerinden Bir Zamanlar Osmanlı'nın Fırat Tanış'ın kaprisleri yüzünden bittiğini ifade eden Karel, "Şimdi ki dizisi Şakir Paşa'da reyting yapacak diye oğlunun hanımına yürüyor. Lan oğlum senin yatacak yerin yok. Vallahi de yok billahi de yok" ifadelerine yer verdi.

İşte Tolga Karel'in o paylaşımları;