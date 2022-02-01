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Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok - Son Dakika

Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok

01.02.2022 08:30
Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşarak Hadise'ye laf çarptı. Hadise'ye sevgilisinin borçları üzerinden atıfta bulunan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Hadise'ye evlilik teklifi eden iş insanı Mehmet Dinçerler, şirketinin borçlarından dolayı davalık oldu. Gündemden düşmeyen Dinçerler, sosyal medya hesabını da kapattı. Sivri diliyle tanınan Tuğba Ekinci de Hadise'ye gönderme yapmadan duramadı.

"BENİM NİŞANLIM DAHA KASLI VE BORCU YOK"

Instagram hesabından pilot nişanlısı Berk Fenercioğlu'nun spor yaptığı anları paylaşan Ekinci, "Hadise, kusura bakma, benim nişanlım seninkinden kaslı ve yakışıklı. Babasının parasıyla da hava atmıyor. Borcu da yok. Pilottur kendisi" ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci, nişanlısını kaslı vücudunu paylaşarak Hadise'ye gönderme yaptı: Benimki daha yakışıklı ve borcu yok

"BERK Mİ, MEHMET Mİ?"

Ekinci bu paylaşımının ardından nişanlısıyla bir videosunu yayınlayarak takipçilerine "Size bırakıyorum ara farkı Berk mi, Mehmet mi?" diye sordu.

Tuğba Ekinci, nişanlısını kaslı vücudunu paylaşarak Hadise'ye gönderme yaptı: Benimki daha yakışıklı ve borcu yok

MEHMET DİNÇERLER'E NE OLDU?

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, evlilik kararı almıştı. Hadise'ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu. Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin" demişti.

Tuğba Ekinci, nişanlısını kaslı vücudunu paylaşarak Hadise'ye gönderme yaptı: Benimki daha yakışıklı ve borcu yok

EKİNCİ, NİŞANLISININ ALDIĞI YÜZÜKLERİ SAYMIŞTI

Yaptığı açıklama ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, aylar önce de nişanlısının kendisine aldığı yüzüklerden bahsederken "7 taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de 5 taş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Bunlar çok bonkörler. Ayrılırsam yüzükleri geri vermem" demişti.

Tuğba Ekinci, nişanlısını kaslı vücudunu paylaşarak Hadise'ye gönderme yaptı: Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
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Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok - Son Dakika
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