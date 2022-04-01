Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever'in tekne romantizmi görüntülendi - Son Dakika

Benim O, Ağır Yaralı, Yas ve Sığınak gibi şarkılarıyla Türk müziğine damgasını vuran Tuğba Yurt, bu sefer de özel hayatıyla konuşulmaya başladı. Şarkıcı, önceki gün bir süredir aşk yaşadığı Burak Tanrısever ile romantik bir gün geçirdi.

SEVGİLİSİNİ ÖPMELERE DOYAMADI

İstanbul boğazında tekneleriyle baş başa gezintiye çıkarak güzel havanın tadını çıkartan 34 yaşındaki Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever çifti, keyif dolu bir gün geçirdi. Baş başa çıktıkları tekne turunda romantik anlarda yaşayan çift, birbirlerine öpmeye doyamadılar. İkilinin o halleri ise kameralara yansıdı.

"KONSER SANATÇISI OLMA YOLUNDA İLERLİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde bir radyo programına konuk olan Tuğba Yurt, barlarda sahneye çıkmamasıyla ilgili, "Daha çok konser sanatçısı olma yolunda ilerliyorum. Kesinlikle bara çıkmam demiyorum bana uygun yerlerde çıkabilirim. Şu aralar kariyerimde bu yol haritasını çizmeye çalışıyoruz. 2021 yılında her şehirde Açıkhava konserleri verdim bu benim hayalini kurduğum bir şeydi. Düşünsenize sizi tercih edip biletinizi alıp konserine geliyor halk. Benim için çok kıymetli bir durum" demişti.