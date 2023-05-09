Türbanlı fotoğraflarıyla çok konuşulan Tuğçe Tayfur'un, başı açık verdiği pozlar eleştiri yağmuruna tutuldu

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfurgeçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu. Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürülmüştü.

"TESETTÜRE GİRMEDİM"

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil." diyerek durumu ifade etmişti.

BAŞI AÇIK POZLARINI PAYLAŞTI

Yeni tarzı sosyal medyada gündem olan Tuğçe Tayfur, yeniden başı açık pozlarını paylaşması takipçilerini kızdırdı. Tuğçe Tayfur, kendisini kapandığı için takip eden ancak daha sonra takipten çıkanlara "İnsanların karakterlerine iyiliğine, merhametine bakmadan açık veya kapalı diye takip ediyorsanız bir zahmet beni takip etmeyin" cevabıyla karşılık verdi.