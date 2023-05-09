Türbanlı fotoğraflarıyla çok konuşulan Tuğçe Tayfur'un, başı açık verdiği pozlar eleştiri yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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Türbanlı fotoğraflarıyla çok konuşulan Tuğçe Tayfur'un, başı açık verdiği pozlar eleştiri yağmuruna tutuldu

09.05.2023 14:30

Maneviyata yönelerek sahne kariyerini bitiren Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabı üzerinden tesettürlü pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Son paylaşımlarında saçı açık fotoğraflarını yayınlayan Tayfur, adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfurgeçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maneviyata yöneldiğini ve sahneleri bıraktığını duyurdu. Bu kararıyla dikkat çeken Tayfur'un başını kapatarak verdiği pozların ardından tesettüre girdiği ileri sürülmüştü.

"TESETTÜRE GİRMEDİM"

Paylaşımına gelen eleştirilere cevap veren ve tesettüre girmediğini söyleyen Tuğçe Tayfur, "İnsanları yanlış yönlendirmeyin. Ben tesettüre girdiğimi açıklamadım. İslam dinine inananlar için tesettür bu değil." diyerek durumu ifade etmişti.

Başörtülü pozlarıyla dikkat çeken Tuğçe Tayfur, başı açık poz verince takipçilerini kızdırdı

BAŞI AÇIK POZLARINI PAYLAŞTI

Yeni tarzı sosyal medyada gündem olan Tuğçe Tayfur, yeniden başı açık pozlarını paylaşması takipçilerini kızdırdı. Tuğçe Tayfur, kendisini kapandığı için takip eden ancak daha sonra takipten çıkanlara "İnsanların karakterlerine iyiliğine, merhametine bakmadan açık veya kapalı diye takip ediyorsanız bir zahmet beni takip etmeyin" cevabıyla karşılık verdi.

Başörtülü pozlarıyla dikkat çeken Tuğçe Tayfur, başı açık poz verince takipçilerini kızdırdı
Başörtülü pozlarıyla dikkat çeken Tuğçe Tayfur, başı açık poz verince takipçilerini kızdırdı
Başörtülü pozlarıyla dikkat çeken Tuğçe Tayfur, başı açık poz verince takipçilerini kızdırdı
Başörtülü pozlarıyla dikkat çeken Tuğçe Tayfur, başı açık poz verince takipçilerini kızdırdı
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Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türbanlı fotoğraflarıyla çok konuşulan Tuğçe Tayfur'un, başı açık verdiği pozlar eleştiri yağmuruna tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türbanlı fotoğraflarıyla çok konuşulan Tuğçe Tayfur'un, başı açık verdiği pozlar eleştiri yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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