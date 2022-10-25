Avukatı, Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun'un adli kontrol şartıyla serbest kaldığına dair haberleri yalanladı - Son Dakika
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Avukatı, Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun'un adli kontrol şartıyla serbest kaldığına dair haberleri yalanladı

25.10.2022 14:40

Türk lirasını klozete attığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Mika Can Raun, "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan gözaltına alındı. İfadesi alınan Raun'un, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına dair bilgi verildi. Ancak avukatı, fenomen ismin adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldığını vurguladı.

Cinsiyet değiştirme süreciyle kısa sürede tanınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınladı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ise görüntülerin ardından harekete geçti.

AVUKATI KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi. Fenomenin, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildiği bilgisi haberlerde yer aldı. Çıkan haberlere dair Mika Can'ın avukatı Instagram'dan bir açıklama yaptı.

Avukatı, Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun'un adli kontrol şartıyla serbest kaldığına dair haberleri yalanladı

"ADLİ KONTROL ŞARTI OLMAKSIZIN SERBEST BIRAKILDI"

Fenomen ismin avukatı, hakimliğin, Mika Can'ın hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmettiği iddiasına karşın şunları yazdı; "Müvekkilim Mika Can Raun, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol ve yurtdışı yasağı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Duruşma sonucunda savcılığın adli kontrol talebi reddedildi. Müvekkilimin adli kontrolle serbest bırakıldığına dair haberler gerçeklik taşımamaktadır, adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Avukatı, Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun'un adli kontrol şartıyla serbest kaldığına dair haberleri yalanladı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mika Can Raun hakimlikteki ifadesinde, "Benim zaten kendimle bile dalga geçtiğim mizah şeklim vardır. Ben sorduğunuz 100 TL'lik banknotu klozete atmadım. Sifonu çektiğim yönünde bir algı oluşmuş ise de hemen arkasından çektiğim video ile böyle bir durum olmadığını söyledim. Ben Türkiye Cumhuriyetine yönelik herhangi bir saygısızlık veya suç işleme kastıyla hareket etmedim. Atatürk'e veya milli değerlerimize yönelik hakaret etme gibi bir kastım olamaz. Zaten olmadığını da video çekerek anlattım. Bu olay tamamen yalan haber başlıklarıyla bu hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Avukatı, Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun'un adli kontrol şartıyla serbest kaldığına dair haberleri yalanladı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Avukatı, Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun'un adli kontrol şartıyla serbest kaldığına dair haberleri yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avukatı, Türk lirasını klozete atan Mika Can Raun'un adli kontrol şartıyla serbest kaldığına dair haberleri yalanladı - Son Dakika
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