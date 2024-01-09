Tutuklu Dilan Polat\'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı

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Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkarılıp 11 gündür İstanbul Bakırköy'deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında Polat çiftinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 5 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Sosyal medya fenomeninin sağlık şikayetleri tutuklandığından bu yana devam ediyordu.

CEZAEVİNDEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kanal D'nin özel haberine göre Dilan Polat'ın kaldığı Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yönetimi durumu savcılığa bildirdi. Savcı da cezaevi doktorunun görüşüyle Dilan Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık'ta, Bakırköy'deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

11 GÜNDÜR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Hastanede yapılan tetkikler sonucu doktorlar, Polat'ı hastaneye yatırmaya karar verdi. 11 gündür hastanede tedavi altında olan Polat'ın antidepresan ilaçları değiştirildi. Öte yandan Polat'ın çocukları da annelerini hastanede ziyaret etti. Hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın yeniden cezaevine sevk edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Söz konusu sevk kararını ise önümüzdeki günlerde doktorların vereceği tahmin ediliyor.

"EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Konuya ilişkin konuşan ünlü fenomenin avukatı Sevinç Horoz, "Kısa bir süre kadardır hastanede. Çocuklarıyla görüşme konusunda zaten cezaevi sürecinde de görüşmeler oluyordu, hastanede de görüşmeleri oldu. Yine en kısa zamanda aramızda olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.