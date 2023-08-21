Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi: Kendi lüksünden ödün vermiyor - Son Dakika

Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi: Kendi lüksünden ödün vermiyor

Ufuk Özkan\'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi: Kendi lüksünden ödün vermiyor
Son Güncelleme: 21.08.2023 08:27

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ufuk Özkan, son röportajında nafaka ödediği eski eşine sitem ederek ''Herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir" dedi. Özkan'ın sözlerine sinirlenen eski eşi ise çocuğuyla birlikte ekonomik şiddete maruz kaldıklarını söyleyerek ''Evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor 45 bin TL'lik nafakayı 35'e indirmek istiyor

Uzun bir süredir sirozla mücadele eden başarılı oyuncu Özkan Uğur, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın desteğiyle tedavi olduktan sonra Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği ilk röportajda nafaka yüzünden eski eşine nafaka yüzünden sitem etti. Uğur'un "Nafaka zamanlarında çok görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz ve bence herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir. Ama bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" sözlerine cevap veren eski eşi de "Kendisi zevklerinden ödün vermiyor ama nafakayı düşürmek istiyor" dedi.

"45 BİN TL'LİK NAFAKAYI 35 BİN TL YAPMAK İSTİYOR"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Anadolu Ateşi'nin ilk dönem solist dansçılarından biri olan Nazan Özen, evlenip anne olduktan sonra eşinin isteğiyle mesleğini bırakmak zorunda kaldığını anlattı. Yaşadığı zorluklardan bahseden Özen, şunları söyledi: "Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL'ye indirmek istiyor. Ama evimiz kira… Çocuğumuz özel okula gidiyor. Kendisini Cem Yılmaz'la, Acun Ilıcalı'yla kıyaslıyor. Ancak bu insanlar eşlerine evler verdiler, eşlerine karşı insaflılar… Ama bizim böyle bir durumumuz yok. Şimdi benim nafaka zam ayım geldi. Uzlaşmaya razıyım ama kiraları biliyorsunuz. Çocuğumuzun son 2 yılı kalmış, özel okuldan al devlet okuluna ver diyor. Ama kendisi hiçbir lüksünden vazgeçmiyor."

Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi: Kendi lüksünden ödün vermiyor

"DAHA ÖNCE ÇOK DEFA HASTANEYE YATTI, BEN TÜKENDİM"

"Ben şu anda tekrar çalışmak zorundayım. İş bulmak zorundayım. Onun sırtından geçinmenin derdinde asla değilim. Asla paragöz bir kadın olmadım. Olsam böyle bir durumda olmazdık. Ama onun derdi bu ekonomik krizde daha az nafaka vermenin yolunu bulmak… Aslında Ufuk ilk defa hastaneye yatmıyor. Yıllar içinde çok defa hastaneye yattı ve tedaviler gördü. Bu dördüncü tedavi görüşü… Çok badireler atlattık… Neler yaşamadım ki… Ben artık tükendim ve baktım hastalanıyorum. Ve çocuğum da hastalanacak. Birinin ona yetmesi gerekiyor. Boşanmak zorunda kaldım."

"BİR YILDIR EVE DÖNMEK İSTİYOR"

"Avukatının desteğiyle boşandığı Ufuk Özkan'ın bir yıldır kendisiyle barışmak istediğini belirten Nazan Özen, "Bir yıldır eve dönmek istiyor. Eve dönme ısrarı yüzünden ben bir yıldır Ufuk'la yüz yüze gelmek istemiyorum. Sadece çocuğumuz için dost kalma taraftarıyım."

Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi: Kendi lüksünden ödün vermiyor

"BANA VE ÇOCUĞUMA EKONOMİK ŞİDDET UYGULUYOR"

"Önce üç ay bana nafaka vermedi. Daha sonra 2 ay vermedi. Ben sürekli mahkemelerde uğraşıyorum, ödemesi gereken nafakaları ödemeyerek bana ve çocuğuma ekonomik şiddet uyguluyor. Nafakalarını ödememesi bizi zor durumda bırakıyor. 16 yıldır evliliğimiz boyunca Ufuk hiç durmadan iş yaptı. Ve bu paraların hiçbiri şu an yok. Bu paraları hiç elinde tutmadı."

"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

Ben 16 yıl boyunca onun sorunlarıyla mücadele ettim. Hiçbir yere varamadım. Hep bir dipsomani, hep diplerde… Üstelik çok ilgisiz bir baba… Çok ilgisiz bir eş… Bir yılda Eren'i (15) 6 kez falan gördü. Tamam beni çok sevdi, ben de onu çok sevdiğim için mücadele ettim. Ekranlarda da beni çok sevdiğini söyledi. Ama her zaman sorunları her şeyden önde geldi. Baktım ki artık dayanacak gücüm kalmadı, parayı tutamıyor, elde avuçta hiçbir şey kalmıyor."

Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi: Kendi lüksünden ödün vermiyor

"ÇALIŞMAMA KARŞI ÇIKAN BİR EŞ MODELİ ÇİZDİ"

"Menajeriyle de toplantı yapıp ortak hesap açmak istediğimi söyledim. Orada kabul etti, sonra eve geldiğinde 'Ben ortak hesap kullanmak istemiyorum' dedi. Eşyalarını toplayıp annesine gitti. Ben de boşanmak istediğimi söyledim. Çalışmama karşı çıkan bir eş modeli çizdi. Mesela barista kursuna gittim, küçük bir kafe açmak istedim. Ama olmadı. Boşandığım halde boşanamadım. Şu anda bana gözdağı veriyor. Pazartesi bana nafaka indirim davası açacak."

Ufuk Özkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi: Kendi lüksünden ödün vermiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ufuk Özkan'ın nafaka isyanına eski eşinden cevap geldi: Kendi lüksünden ödün vermiyor - Son Dakika
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