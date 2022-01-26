Üye Girişi
Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı - Son Dakika

Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı

26.01.2022 17:16

Gazeteci Yasemin Güneri, köşesinde kamuoyunun Ebru Şallı'nın eşi olarak tanıdığı Uğur Akkuş hakkında dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi. Güneri'nin yazısına göre Uğur Akkuş'un, Kuveyt Öksüzler Vakfı'na tahsis edilen bir şirkete, Çeşme'de ki Şehitler Vakfı'na ait bir araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattığı öne sürüldü.

Habertürk köşe yazarı Yasemin Güneri, bugünkü köşe yazısında ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi olarak tanınan iş insanı Uğur Akkuş hakkındaki bomba iddiaları gündeme getirdi. Güneri, zenginliğinin kaynağı merak edilen Akkuş'un hayali arazi satışı yoluyla milyonlarca dolar kazandığını yazdı.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı

ŞEHİTLER VAKFI'NA AİT ARAZİYİ HAYALİ OLARAK SATTI

Güneri'nin yazısına göre Uğur Akkuş'un, Kuveyt Öksüzler Vakfı'na tahsis edilen bir şirkete, Çeşme'de ki Şehitler Vakfı'na ait bir araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattığı iddia edildi. Arsayı Kuveyt Öksüzler Vakfı adına satın aldıklarını zanneden Kuveytli iş insanları, dolandırıldıklarını anladıktan sonra yasal yollara başvurdular.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı

HACİZ KARARI ALINDI

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kuveytli yatırımcı Alshaab Gate Real Estate Company ve Altanmya İnternational İnvestment Company şirket yetkililerinin müşteki olduğu dosyada, yazılı emir yoluyla bozma kararı verildi. Dolandırıcılık ve mal kaçırma iddiasıyla açılan davada ihtiyati haciz kararı alındı.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı

CUMHURBAŞKANI'NA YAKIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğunu belirterek yaklaşık 30 milyon dolar dolandırdığı ve bu nedenle de diğer dosyalarına ilişkin de haciz talebinde bulunulduğu öğrenildi.

İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kararla Kuveytli işadamlarını temsilen Avukat Seda İncekara; Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 'un evine ve ofisine haciz yapmaya gitti.

Kaynak: Habertürk



YORUMLAR
500

Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Kuveyt, dolar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı - Son Dakika Magazin


Altay, teknik direktör Mert Nobre'yle yolları ayırdı Altay, teknik direktör Mert Nobre'yle yolları ayırdı         
17:20
Galatasaray'ın tüm planı bozulacak! Fenerbahçe, milli futbolcu için atağa geçti Galatasaray'ın tüm planı bozulacak! Fenerbahçe, milli futbolcu için atağa geçti         
17:08
Babası gelinini öldüren adam duruşma sonrası ağabeyini vurarak öldürdü! Savunması dehşete düşürdü Babası gelinini öldüren adam duruşma sonrası ağabeyini vurarak öldürdü! Savunması dehşete düşürdü         
17:02
Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek         
16:21
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55

Son Dakika Haberleri
17:20 Altay, teknik direktör Mert Nobre'yle yolları ayırdı
17:16 Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı
17:10 Dil öğrenmek için geldiği Sudan'da karınca istilası sayesinde patron oldu
17:08 Galatasaray'ın tüm planı bozulacak! Fenerbahçe, milli futbolcu için atağa geçti
17:01 Ünlü kahramana benzemek için 40 bin dolar harcayan adam, tanınmaz hale geldi
16:43 Sergey Lavrov: Batı, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı direkt provokasyonlar gerçekleştirmeye doğru sürüklüyor
16:40 Ghezzal kendisine forvet arıyor! Gomis'e yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu
16:36 Paris'te düştüğü yerden saatlerce kaldırılmayan fotoğrafçı hipotermi yüzünden hayatını kaybetti
16:21 Okay Yokuşlu'nun yeni takımı belli oldu! Milli futbolcularımız artık aynı forma altında ter dökecek
16:17 Son Dakika! İmamoğlu'nun restorandaki görüşmesine AK Parti'den ilk tepki: Hiçbir kriz zamanında böyle bir görüşme yapılmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 17:24:52. #1.12#
SON DAKİKA: Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement