Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı

Habertürk köşe yazarı Yasemin Güneri, bugünkü köşe yazısında ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi olarak tanınan iş insanı Uğur Akkuş hakkındaki bomba iddiaları gündeme getirdi. Güneri, zenginliğinin kaynağı merak edilen Akkuş'un hayali arazi satışı yoluyla milyonlarca dolar kazandığını yazdı.

ŞEHİTLER VAKFI'NA AİT ARAZİYİ HAYALİ OLARAK SATTI

Güneri'nin yazısına göre Uğur Akkuş'un, Kuveyt Öksüzler Vakfı'na tahsis edilen bir şirkete, Çeşme'de ki Şehitler Vakfı'na ait bir araziyi helikopterle gezdirip gösterdikten sonra 12 milyon dolara hayali bir şekilde sattığı iddia edildi. Arsayı Kuveyt Öksüzler Vakfı adına satın aldıklarını zanneden Kuveytli iş insanları, dolandırıldıklarını anladıktan sonra yasal yollara başvurdular.

HACİZ KARARI ALINDI

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kuveytli yatırımcı Alshaab Gate Real Estate Company ve Altanmya İnternational İnvestment Company şirket yetkililerinin müşteki olduğu dosyada, yazılı emir yoluyla bozma kararı verildi. Dolandırıcılık ve mal kaçırma iddiasıyla açılan davada ihtiyati haciz kararı alındı.

CUMHURBAŞKANI'NA YAKIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olduğunu belirterek yaklaşık 30 milyon dolar dolandırdığı ve bu nedenle de diğer dosyalarına ilişkin de haciz talebinde bulunulduğu öğrenildi.

İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği kararla Kuveytli işadamlarını temsilen Avukat Seda İncekara; Ebru Şallı ve Uğur Akkuş 'un evine ve ofisine haciz yapmaya gitti.

Kaynak: Habertürk







