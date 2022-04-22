Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar - Son Dakika
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Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar

22.04.2022 11:38
Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar

Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde tiyatro ve sanat camiasından pek çok kişi, geçen seneki yaptıkları kampanyanın devamı olarak yarın akşam saat: 21.00'da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram'da büyük bir kampanya başlatacak. Gönüllü olarak kampanyaya destek verenler arasında; Cem Yılmaz, Demet Özdemir, Ezgi Mola ve birçok isim yer aldı. Kampanyanın geliri çocuk istismarıyla ilgili çalışmalar yapan UCİM'e aktarılacak.

Uraz Kaygılaroğlu öncülüğünde tiyatro ve sanat camiasından pek çok kişi, geçen seneki yaptıkları kampanyanın devamı olarak bu sene 23 Nisan Cuma akşamı, saat: 21.00'da çocuk istismarına dikkat çekmek üzere Instagram'da yeniden büyük bir kampanya başlatacak.

ÜNLÜ İSİMLER URAZ KAYGILAROĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINA KONUK OLACAK

Çocuk istismarıyla mücadele çerçevesinde pek çok ilde eğitimler yapan, proje ve dava yürüten UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcüsü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, instagram hesabından canlı yayın yaparak; derneğin yürüttüğü "Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar" kampanyasına destek çağrısı yapacak, banka hesapları ve SMS yolu ile 8246 numarasına bağış yapılmasını isteyecek.

DESTEK VERENLER ARASINDA BİRÇOK İSİM YER ALDI

Gönüllü şekilde kampanyaya destek veren ve aralarında; Cem Yılmaz, Özge Özpirinççi, Ezgi Mola, Demet Özdemir, Kerem Bursin, Pınar Deniz, Ekin Koç, Nesrin Cevadzade, Gupse Özay, Deniz Işın, Şebnem Bozoklu, Bora Akkaş, İsmail Demirci, Eda Ece, Nilperi Şahinkaya, Esra Bilgiç, Kaan Yıldırım, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak, Burak Deniz, Hazal Kaya, Didem Soydan, Enis Arıkan, İbrahim Selim, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak de olduğu bir çok isim; 23 Nisan akşamı; saat: 21.00 itibarıyla; oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun instagram hesabına konuk olacaklar. Çocuk istismarına dikkat çekmek, toplumsal bilinç oluşturmak ve UCİM Derneği'ne yardım sağlamak amacıyla gönüllü şekilde bir araya gelecekler ve tüm operatörlerden; "UCİM" yazıp 8246'ya SMS atılmasını ve UCİM'e düzenli bağışçı olunmasını isteyecekler.

Geçen sene yapılan kampanya sonrasında 11 ilde çocuk ihmal ve istismarını önleme ofislerinin açılışı gerçekleşmişti. Bu seneki kampanya ile daha çok çocuğa ulaşılmak ve daha çok çocuğu istismardan korumak amaçlanıyor.

Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
YORUMLAR
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Uraz Kaygılaroğlu, Hazal Kaya, Cem Yılmaz, 23 Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar - Son Dakika


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