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Ünlü model Berna Arıcı iç çamaşırıyla karda poz verdi - Son Dakika

Ünlü model Berna Arıcı iç çamaşırıyla karda poz verdi

26.01.2022 00:22

Ünlü model Berna Arıcı, dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner gibi iç çamaşırıyla karın keyfini yaptı. O anları sosyal medyadan paylaşan Arıcı'nın görüntüleri sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Ünlü model Berna Arıcı, evinin bahçesinde kar keyfi yaptı. Arıcı, dünyaca ünlü Amerikalı model Kendall Jenner gibi iç çamaşırıyla karın keyfini yaptı.

İÇ ÇAMAŞIRI VE ŞORTLA KENDİNİ KARA BIRAKTI

İç çamaşırıyla karın üzerinde yuvarlanan model, çektiği video'da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Daha sonra üzerine kürk giyen şarkıcı, hızını alamadı. Bir kombin daha yapıp karın keyfini çıkaran Berna Arıcı, bu defa şort giydi. Arıcı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ

"BU YIL DA BÖYLE OLSUN"

Arıcı karelere, "Her yıl olduğu gibi bu yılda böyle olsun" diye yazdı. İki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil'de dün mayoyla kar üzerinde keyif yapmıştı.

İşte Berna Arıcı'nın karlar içindeki pozları:

BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ
BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ
BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ
BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ
BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ
BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ
BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ
BERNA ARICI İÇ ÇAMAŞIRIYLA KARDA POZ VERDİ

BERNA ARICI KİMDİR?

Aslen Balıkesir Ayvalıklı olan Berna Arıcı, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Arıcı, ilk, orta ve lise eğitimini Ahmet Şimşek Koleji'nde gördü. Müjdat Gezen Eğitim Merkezi'nden şan dersleri almıştı. 2000 senesinde 19 yaşındayken Cüneyt Arkın ile birlikte 'Güneşe Doğru' dizisinde rol almıştı. Arıcı, daha sonra ise Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri gördü.

'Adam Gibi' ise şarkısıyla gündeme oturdu. Daha sonra Arıcı, 'Kitap Gibi Kadınım Çevir Çevir Oku' isimli parçayla çıkış yapmıştı. 2006 yılında 'Adam Olsaydın' single'ını müzikseverlerin beğenisine sundu. Arıcı, İstanbul'daki eğlence yerlerinde sahnelerde şarkıcılık yapmaya devam ediyor. 2009 yılında 'Kitap' adlı maxi single da çıkardı. Berna Arıcı ayrıca 2009 yılında 'Kadın Yüreği' adlı bir albümünü sundu. 2010 yılında başrollerinde Mustafa Üstündağ, Arzu Yanardağ, Tarık Papuççuoğlu'nun oynadığı 'Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde' adlı sinema filminde boy gösterdi.

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Kendall Jenner, Berna Arıcı, Medya, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü model Berna Arıcı iç çamaşırıyla karda poz verdi - Son Dakika Magazin


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