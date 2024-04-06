Ünlü oyuncu Ahmet Kural baba oldu

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Sayısız projede yer alan başarılı oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz sene 4 yıllık sevgilisi avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, dün anne ve baba oldu.

"ÇAĞLA DA KEMAL DE İYİ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dün baba olduğunu duyuran Ahmet Kural, "Bin aydan hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiğimiz oğlumuz Kemal Kural geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik" dedi.

"KEMAL İSMİNİ ÇOK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan Ahmet Kural, bebeklerine verecekleri isimle ilgili "İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal'den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur" ifadelerini kullanmıştı.