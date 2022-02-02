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Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı - Son Dakika

Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı

02.02.2022 11:25

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde Eren Komiser rolünü canlandıran Uğur Aslan, sosyal medya hesabından büyük kızıyla fotoğrafını paylaştı. Oyuncu Aslan, paylaşımına da "İlk göz ağrım sete ziyarete gelmiş" notunu yazdı.

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen ve başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinin Eren Komiser'i Uğur Aslan, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Dizinin senaristi Sema Ergenekon ile evli olan 3 çocuk babası Aslan, büyük kızıyla fotoğrafını paylaştı.

BÜYÜK KIZI SETE ZİYARETE GELDİ

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapan ve sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Aslan, Instagram hesabından kendisini görmek için sete gelen kızı Asya ile fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 845 bin takipçisi bulunan oyuncu, paylaşımına "İlk göz ağrım kızım gelmiş sete ziyaretime" notunu yazdı.

İşte Uğur Aslan'ın ailesiyle olan bazı fotoğrafları...

Sema Ergenekon ve Uğur Aslan
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Kanal D, Komiser, Medya, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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