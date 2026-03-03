Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi - Son Dakika
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
03.03.2026 13:22
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
Ünlü şarkıcı Hatice, evinin balkonunda cam silerken tehlike atlattı; komşularının kaydettiği o anları "Cam da silerim şarkı da söylerim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

90'lı yılların sevilen isimlerinden olan Hatice, "Yalan,", "Doyamıyorum", "Hani gitmeyecektin" gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı. Sık sık estetik operasyonlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hatice, bu kez evinin balkonunda cam silerken yaşadığı tehlikeli anlarla dikkat çekti. Sanatçı, balkon camlarını temizlediği sırada dengesini kaybetme tehlikesi yaşadı.

KOMŞULARI GÖRÜNTÜLEDİ

Evinin balkonunda cam silerken görüntülenen Hatice'nin o anları komşularından biri tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şarkıcının balkon kenarında temizlik yaptığı ve zaman zaman zor anlar yaşadığı görüldü.

Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

KORKU DOLU ANLAR

Kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem olurken, izleyenler hem şaşkınlık hem de endişe yaşadı. Balkon kenarında cam silen Hatice'nin tehlikeli anları sosyal medyada da paylaşıldı. Hatice, söz konusu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından "Cam da silerim şarkı da söylerim, güvenliğin korku dolu anları" notuyla yayımladı.

Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

    Yorumlar (4)

  • mossi mossi :
    yanlış zamaaannn yanlış insann.. 5 0 Yanıtla
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    nasıl bir tehlike atlatti 4 0 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    bir tehlike görünmüyor. 4 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    helal olsun halktan biri :) 1 2 Yanıtla
