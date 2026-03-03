Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

90'lı yılların sevilen isimlerinden olan Hatice, "Yalan,", "Doyamıyorum", "Hani gitmeyecektin" gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı. Sık sık estetik operasyonlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Hatice, bu kez evinin balkonunda cam silerken yaşadığı tehlikeli anlarla dikkat çekti. Sanatçı, balkon camlarını temizlediği sırada dengesini kaybetme tehlikesi yaşadı.

KOMŞULARI GÖRÜNTÜLEDİ

Evinin balkonunda cam silerken görüntülenen Hatice'nin o anları komşularından biri tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şarkıcının balkon kenarında temizlik yaptığı ve zaman zaman zor anlar yaşadığı görüldü.

KORKU DOLU ANLAR

Kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem olurken, izleyenler hem şaşkınlık hem de endişe yaşadı. Balkon kenarında cam silen Hatice'nin tehlikeli anları sosyal medyada da paylaşıldı. Hatice, söz konusu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından "Cam da silerim şarkı da söylerim, güvenliğin korku dolu anları" notuyla yayımladı.