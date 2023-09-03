Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını siyaha boyattı - Son Dakika

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını siyaha boyattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını siyaha boyattı
Son Güncelleme: 03.09.2023 14:22

Mehmet Ali Erbil yeni projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını boyatan Erbil'in son hali sosyal medyada gündem olurken 66 yaşındaki şovmene "Gençleşmişsin" yorumları yapıldı.

Son dönemde paylaşımları ve ünlü isimlerle ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil imaj değiştirdi. Saçlarını boyatan Erbil'in yeni imajı hayranları tarafından beğenildi. 66 yaşındaki şovmene "Gençleşmişsin, 66'lık delikanlı" yorumları yapıldı.

SAÇLARINI BOYATTI

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuştu. Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Erbil imaj değişikliğine gitti. Bilal Kalyoncu'nun Film Fırıldak isimli yapımında rol alan Erbil saçlarını siyaha boyattı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını boyattı

YENİ İMAJINA ÖVGÜ YAĞDI

Erbil'in hazırlık aşamalarını TikTok fenomeni Onur Sermik paylaştı. Fırıldak filminin ilk set gününden kareler paylaşan ünlü şovmen yeni tarzıyla kullanıcılardan "66'lık çıtır", "Saç deyip geçmeyeceksin işte", "Adam bir anda gençleşti" gibi yorumlar aldı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını boyattı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını boyattı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını boyattı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını boyattı
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Sondakika.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını siyaha boyattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını siyaha boyattı - Son Dakika
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