Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeni projesi için saçlarını siyaha boyattı

Son dönemde paylaşımları ve ünlü isimlerle ilgili yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil imaj değiştirdi. Saçlarını boyatan Erbil'in yeni imajı hayranları tarafından beğenildi. 66 yaşındaki şovmene "Gençleşmişsin, 66'lık delikanlı" yorumları yapıldı.

SAÇLARINI BOYATTI

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil sağlığına kavuştu. Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Erbil imaj değişikliğine gitti. Bilal Kalyoncu'nun Film Fırıldak isimli yapımında rol alan Erbil saçlarını siyaha boyattı.

YENİ İMAJINA ÖVGÜ YAĞDI

Erbil'in hazırlık aşamalarını TikTok fenomeni Onur Sermik paylaştı. Fırıldak filminin ilk set gününden kareler paylaşan ünlü şovmen yeni tarzıyla kullanıcılardan "66'lık çıtır", "Saç deyip geçmeyeceksin işte", "Adam bir anda gençleşti" gibi yorumlar aldı.