Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi - Son Dakika
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Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

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71 yaşındaki Yunus Bülbül, kendisinden 33 yaş küçük müzisyen Neslihan Mutlu ile dünyaevine girdi. Bülbül, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen törenle nikah defterine dördüncü kez imza attı. Uzun süredir birlikte olan çift, mutluluklarını nikahtan paylaştıkları karelerle duyurdu.

“Bücür Cadı” dizisinde canlandırdığı Köfteci Abbas karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu ve müzisyen Yunus Bülbül, 71 yaşında yeniden nikah masasına oturdu. Bülbül, kendisi gibi müzisyen olan 38 yaşındaki Neslihan Mutlu ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde dünyaevine girdi. Dördüncü kez evlenen Bülbül, nikahtan ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuğuyla da tanınan Yunus Bülbül, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir daha sakin bir yaşam sürdüren 71 yaşındaki sanatçı, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Neslihan Mutlu ile hayatını birleştirdi.

Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

KADIKÖY'DE SESSİZ SEDASIZ NİKAH 

Yunus Bülbül ile Neslihan Mutlu’nun nikahı, Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirildi. Çiftin sade bir törenle evlendiği ve mutluluklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı belirtildi.

Bülbül, nikahın ardından eşi Neslihan Mutlu ile çekilen fotoğraflarını da takipçilerinin beğenisine sundu.

“ÇOK ŞÜKÜR İMZAMIZI ÇAKTIK"

Yunus Bülbül, yaptığı paylaşımda mutluluğunu şu sözlerle duyurdu:

“Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin.”

Bülbül’ün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sevenleri, sanatçı ve yeni eşine çok sayıda tebrik mesajı gönderdi.

Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

DAHA ÖNCE 3 EVLİLİK GEÇİRDİ 

Yunus Bülbül’ün özel hayatında bu evlilikten önce de üç evlilik bulunuyor. Biyografi bilgilerinde sanatçının ilk evliliğini Gülsen Gözübüyük ile yaptığı ve bu evlilikten 1972 doğumlu Gülnaz adında bir kızının bulunduğu aktarılıyor.

Bülbül daha sonra oyuncu Sezer Güvenirgil ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Çiftin evliliği 2007 yılında sona erdi.

Sanatçı, üçüncü evliliğini ise Serap Bülbül ile yaptı. Bu evlilikten 2012 doğumlu Yunus Emre adında bir oğlu olduğu belirtiliyor.

Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

“KÖFTECİ ABBAS" KARAKTERİ İLE TANINMIŞTI 

Yunus Bülbül, müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk kariyerinde de çeşitli yapımlarda rol aldı. Özellikle “Bücür Cadı” dizisindeki Köfteci Abbas karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi.

71 yaşında dördüncü kez evlenen Bülbül’ün mutluluk paylaşımı, sanatçının takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Kadıköy, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ?????? ?????? ?????? ??????:
    bülbülü hala sağlam demekki )) 12 2 Yanıtla
  • Sinan Gökdemir Sinan Gökdemir:
    Bumu ünlü ???????? 10 1 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Ah para ah para 4 2 Yanıtla
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Yeni gelin bülbüle sarilmis birakirmi 3 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Artık bülbül ötmüyor şarkısıyla dans etmişlerdir :)) 3 2 Yanıtla
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