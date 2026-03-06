Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi - Son Dakika
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi

Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de girdi
06.03.2026 16:28
Ünlüleri birbirine düşüren kavgaya Ebru Gündeş de dahil oldu. Demet Akalın ile Burcu Güneş arasındaki polemiğe dahil olan Ebru Gündeş, bir döneme damga vuran "Pırlanta" şarkısından sözlerin yer aldığı bir paylaşım yaparak Demet Akalın'a destek verdi. Gündeş'in paylaşımında yer alan "Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı?" sözleri dikkat çekti.

Demet Akalın ile Burcu Güneş arasında başlayan tartışma büyüyerek magazin gündemine damga vurdu. Tartışmaya Demet Akalın'a destek veren İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü'nün de dahil olmasıyla polemik sosyal medyada alevlendi.

BURCU GÜNEŞ'TEN SERT SÖZLER

Burcu Güneş, yaptığı açıklamada Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullandı. Güneş, Akalın'ı sanat, emek ve kalite açısından kendisine yakın görmediğini belirterek, "Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum." dedi.

ECE SEÇKİN'E GÖNDERME

Güneş, sosyal medya paylaşımında Ece Seçkin'i de hedef aldı. Paylaşımında, Seçkin'in kendisi hakkında yorum yapmasına tepki gösteren Güneş, "Ece Seçkin, iftarda bir soda iç... Hazımsızlığa iyi gelir. :) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun... Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklerine saygılı ol... Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak! Bak orada... Rolexxxx Girlll Come on baby, go your way" ifadelerini kullandı.

İREM DERİCİ VE BENGÜ'YE DE TEPKİ

Demet Akalın'ı destekleyen isimlerden İrem Derici ve Bengü'ye de sert sözlerle yanıt veren Güneş, kendisine yönelik yorumlara tepki gösterdi. Güneş, "Ece Seçkin, iftarda bir soda iç... Hazımsızlığa iyi gelir. :) Üstüne 2/3 bardak kahve. Kafan açılsın. Sene kaç oldu hala çözemediğin sorunlar mı var da yoldaşların gibi yorumlarda buluşuyorsun ve kendi seviyenden bahsediyorsun... Tatlı kız, biraz derin düşün büyüklerine saygılı ol... Boyun kaç? Ürettiğin kalıcı eser sayın kaç? Hadi koş saatine bak! Bak orada... Rolexxxx Girlll Come on baby, go your way" ifadelerini kullandı.

İREM DERİCİ'DEN ÇOK SERT YANIT

Burcu Güneş'in sözlerine İrem Derici'den de sert bir yanıt geldi. Derici, sosyal medya paylaşımında, "Kız sana ne oldu, yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones'la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak hahaha. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Nasıl bir ruh hastası olduğunu tüm sektör biliyor. Besmele çek diyor. Karı kendini Sezen Aksu sandı. Aciz." dedi.

EBRU GÜNDEŞ: MİNİCİK KALDIRIM TAŞI PIRLANTAYA MI KARŞI

Magazin gündemini altüst eden kavgaya Ebru Güneş de dahil oldu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bir döneme damga vuran "Pırlanta" şarkısından sözlerin yer aldığı bir paylaşım yaparak Demet Akalın'a destek verdi. Gündeş'in paylaşımında yer alan "Minicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı?" sözleri dikkat çekti.

Demet Akalın, Sosyal Medya, Burcu Güneş, Ebru Gündeş, Magazin, Ünlüler, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    Ülkeler birbirine girmişken bir siz kalmıştınız 1 0 Yanıtla
