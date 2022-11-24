Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti evlilik haberleriyle dalga geçti - Son Dakika
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Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti evlilik haberleriyle dalga geçti

24.11.2022 09:32

Uzun yıllardır aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu, haklarında çıkan evlilik haberleriyle dalga geçti. Sosyal medya hesabından sevgilisinin yüzüksüz elini paylaşan Yazıcıoğlu, "Hayır dedi" notunu düştü.

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ile Darmaduman dizisinin başrolü Mert Yazıcıoğlu, uzun zamandır aşk yaşıyor. Aşk dolu pozlarıyla isimlerinden söz ettiren iki başarılı oyuncu, son paylaşımlarıyla herkesi güldürdü.

"HAYIR DEDİ"

Uzun yıllardır birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çift, bir süredir hayranları tarafından evlilik kararı almaları bekleniyor. Eğlenceli paylaşımlarıyla bilinen ikili, evlilik teklifi haberlerini de tiye aldı. 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisinin boş elini paylaşan Mert Yazıcıoğlu, "She said no" (Hayır dedi) notunu yazdı. Sevgilisinin paylaşımını Instagram hesabından yayınlayan Saraçoğlu ise herhangi bir açıklama yazmadı. İkilinin eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti evlilik haberleriyle dalga geçti - Son Dakika


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