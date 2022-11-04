Kaan Yıldırım, sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününde birlikte çekildikleri samimi fotoğrafları paylaştı

Yargı dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Pınar Deniz, 28. yaşını kutluyor. Bir süredir Deniz ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım ise aşka gelerek sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

"NİCE YAŞLARA SEVGİLİM"

Deniz için önceki akşam bir doğum günü partisi organize eden yakışıklı oyuncu, bugün de Deniz'le samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" notunu düştü. İkilinin bu zamana kadar paylaşmadıkları sarmaş dolaş pozlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"KAAN EVDEN ÇIKINCA PARTİYİ ANLADIM"

Önceki akşam Kaan Yıldırım'ın düzenlediği partinin çıkışında konuşan Pınar Deniz, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden sete diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Ceylin gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi anladım" dedi.