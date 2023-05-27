Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı - Son Dakika
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Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı

Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı

27.05.2023 07:51

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Polat, ölerek kadrodan ayrıldı. Polat için çekilen hastanede ve cenaze sahneleri izleyicileri gözyaşlarına boğarken ünlü isimden veda paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabından uzun bir teşekkür paylaşımı yapan oyuncu, "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Allah'a emanet olun, birlikte yeniden karşılaşmayı ümit ederek, gözlerinizden öperim, kalın sağlıcakla" dedi.

Başarılı oyuncu Doğukan Polat, ilk bölümden bu yana kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı. Trafik kazası geçirerek ölen Fuat'ı oynayan Polat, dizinin dün akşam yayınlanan bölümünün ardından bir veda paylaşımı yaptı.

KAMERA ARKASINDAKİ HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Instagram hesabından sette çektirdiği fotoğrafları yayınlayan Doğukan Polat, dizi çekiminde katkısı bulunan herkese teşekkür etti. Polat, paylaşımında şu ifadeler yer verdi: "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Birbirinden yetenekli güzel insanları buluşturan, unutulmaz bir işe imza atan yapımcımız sevgili Onur Güvenatam'a ve OGM Pictures ailesine, müthiş bir dünya yaratıp, iki olup bir olmayı nasıl başardıklarını anlamadığım, yetenekleri ayrı insanlıkları ve iletişimleri ayrı güzel, tanımaktan ve çalışmaktan şeref duyduğum sevgili yönetmenlerim Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'a, harika bir iş çıkaran senaristlerimiz Mehmet Barış Günger ve Erhan Tuncer'e, görsel bir şölen sunan görüntü yönetmenlerimiz Tolga Çetin, Semih Kurt, Nail Koç'a, gösterdikleri yakınlık, özveri ve emeklerinden dolayı tüm yapım, reji, sanat, ses, kostüm, makyaj, ışık, teknik ve set ekibine, son üç işimde birlikte çalıştığım Star TV ve çalışanlarına..."

"İNANILMAZ YETENEKLİ VE BİR ARADA OLMAKTAN NEŞEYLE DOLDUĞUM OYUNCU ARKADAŞLARIM"

"Ve kocaman bir iyi ki… İnanılmaz yetenekli ve bir arada olmaktan neşeyle dolduğum, korkunç şekilde birlikte yaratmanın, gülmenin, ağlamanın özlemini duyacağım ve içimde hissedeceğim oyuncu arkadaşlarım... Allah'a emanet olun, birlikte yeniden karşılaşmayı ümit ederek, gözlerinizden öperim, kalın sağlıcakla."

Doğukan Polat'ın paylaşımına Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir, Doğukan Polat ve Beril Pozam gibi rol arkadaşlarından yorum geldi.

Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı
YORUMLAR
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Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı

Doğukan Polat, Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinden ayrılan Doğukan Polat, veda paylaşımıyla duygulandırdı - Son Dakika


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