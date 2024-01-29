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Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika
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Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı için yıllardır hiçbir projede yer almayan Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle geri dönüyor. Kadrosunda Ekin Koç ve Hande Ataizi'nin yer aldığı dizinin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

29.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 15:28
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13 Haziran 2020'de eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanan Ozan Güven, yıllar sonra ekranlara dönüyor. Uzun zamandır bir projede yer almayan Güven, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Taş Kağıt Makas dizisinde Ekin Koç, Hande Ataizi, Serra Arıtürk gibi isimlerle başrolü paylaşacak.

4 YIL SONRA İLK PAYLAŞIM

Bir süredir merakla beklenen Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman yayınlandı. Instagram'da son paylaşımını 2020 yılında davayla ilgili yapan Ozan Güven, seneler sonra ilk paylaşımında dizinin fragmanını yayınladı. Güven'in "Yoğun hasret içerir" notuyla yaptığı paylaşıma sanatçı dostlarından destek geldi.

Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut'un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Serra Arıtürk, Ekin Koç, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.

Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Yıllar sonra geri dönüyor! Ozan Güven'in başrol olduğu Taş Kağıt Makas dizisinden ilk fragman geldi
Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
YORUMLAR

Hüseyin Avni Danyal, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Ozan Güven, Ekin Koç, Kanal D, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika


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