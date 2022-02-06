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Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi! - Son Dakika

Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi!

06.02.2022 10:19

Yayınlandığı dönem izlenme rekorlar kıran Emret Komutanım'da "Posta Ferit" karakterine canlandıran ve "Yerli Leonardo" lakaplı oyuncu Arda Kural, yıllardır mücadele ettiği hastalığını atlattı. Kural, yeni halini sosyal medya hesabından yayınladı. Sevenleri oyuncunun son halini görünce "Posta Ferit geri döndü" gibi yorumlar yaptı.

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden "Eyvah Kızım Büyüdü"de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise "Emret Komutanım" ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

"ARTIK GERİ DÖNÜYORUM"

Psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Hastalığının ardından zor günler yaşayan Arda Kural, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." sözleriyle müjdeli haberi vermişti.

Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural'ın son hali olay: Posta Ferit geri döndü

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Bir dönem yakışıklılığı ile genç kızları peşinden sürükleyen Arda Kural, son paylaşımıyla eski formuna geri kavuştu. Oyuncunun paylaşımı sevenlerini mutlu etti. Kural'ın "Herkese merhaba" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Posta Ferit geri döndü. bu nasıl bir mükemmellik" tarzında yorumlar yağdı.

Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural'ın son hali olay: Posta Ferit geri döndü

Arda Kural'ın hasta olmadan önceki hali;

Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural'ın son hali olay: Posta Ferit geri döndü
Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural'ın son hali olay: Posta Ferit geri döndü
Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural'ın son hali olay: Posta Ferit geri döndü
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Arda Kural, gençlik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yıllardır hastalıkla mücadele eden Arda Kural son haliyle gündeme geldi! - Son Dakika
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