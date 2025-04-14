Yüzde 99.99 tatmin etmedi! Hacı Sabancı'dan babalık kararına itiraz - Son Dakika
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Yüzde 99.99 tatmin etmedi! Hacı Sabancı'dan babalık kararına itiraz

Yüzde 99.99 tatmin etmedi! Hacı Sabancı\'dan babalık kararına itiraz

İş insanı Hacı Sabancı'nın yıllar sonra evlilik dışı ilişkisinden Uzay isiminde bir çocuğu olduğu mahkeme kararınca onaylanmıştı. Sabancı ailesinde bomba etkisi yaratan olayda bir şok daha yaşandı.

14.04.2025 11:45
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2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girmişlerdi. Ünlü çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları olmuştu.

DNA RAPORU "BABA HACI'DIR" DEDİ

2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünya evine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsılmıştı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıkmıştı.

Yüzde 99.99 tatmin etmedi! Hacı Sabancı'dan babalık kararına itiraz

HER ŞEY 14 YIL ÖNCE BAŞLADI

Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başlamıştı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği iddia edilmişti. Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşmişti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği öğrenilmişti.

Yüzde 99.99 tatmin etmedi! Hacı Sabancı'dan babalık kararına itiraz

MADDİ DESTEK SAĞLADI, HAMİLE KALDI

Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti. İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir'in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi. Fatma Demir, Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldı ve 2 Şubat 2021'de oğlu Uzay'ı doğurdu.

Yüzde 99.99 tatmin etmedi! Hacı Sabancı'dan babalık kararına itiraz

ÇOCUK ORTAYA ÇIKINCA ARALARI BOZULDU

Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz."

Yüzde 99.99 tatmin etmedi! Hacı Sabancı'dan babalık kararına itiraz

YÜZDE 99.99 İHTİMALLE...

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu'na giderek küçük Uzay'ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi."

KARARA İTİRAZ ETTİ

Hürriyet'in yaptığı habere göre mahkeme, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın biyolojik babası olduğuna hükmetti. Ancak Sabancı, karara itiraz ederek, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Sunulan itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: "DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir."

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Son Dakika Magazin Yüzde 99.99 tatmin etmedi! Hacı Sabancı'dan babalık kararına itiraz - Son Dakika

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