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Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler - Son Dakika

Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler

04.10.2021 16:15

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimleri açıkladı. Kanalındaki yarışmalarla ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı zirvede yer alırken onu yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent takip etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Haber metre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2021 Eylül ayında en çok haber konusu olan ünlü isimlerin listesini hazırladı.

ACUN ILICALI VE HALUK LEVENT ZİRVEDE

Habermetre'nin açıkladığı raporda; Gerek kanalında yayınlanan yarışma programlarıyla gerekse de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, 6 bin 709 habere konu olarak olarak listenin zirvesine yerleşti. kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yaptığı yardımlarla ve 2022 yılında Türkiye'den ayrılacağını açıklayan Haluk Levent, 6 bin 288 habere konu olarak listenin 2. sırasında yer aldı.

Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

MÜGE ANLI LİSTENİN 3. OLDU

ATV ekranında yayınlanan programında cinayetleri aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı da 5 bin haberle listenin 3. sırasına yerleşti. Listenin 4. sırasında ise 3 bin 531 haberle Seda Sayan geliyor. İbo Show'un yanı sıra yıllar sonra konser vermeye başlayan İbrahim Tatlıses ise 3 bin 140 haberle listenin 5. sırasında.

Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

İREM DERİCİ BİNLERCE HABERE KONU OLDU

Aylar süren çalışmaların ardından hayalini gerçekleştirerek Harbiye Cemil Topuzlu'da konser veren İrem Derici, eylül ayında 3 bin 96 habere konu olarak 6. oldu. Listenin 7'incisi ise 3 bin 60 haberle Selin Ciğerci geliyor. ATV ekranında yaptığı programındaki ilginç olaylarla sık sık gündeme gelen Esra Erol da 2 bin 354 haberle 8. sırada yer buldu.

Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

SERENAY SARIKAYA 10. OLDU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren güzel oyuncu Demet Özdemir de eylül ayında Esra Erol gibi 2 bin 354 habere konu olarak 9. sırada yer aldı. Listeye 2 bin 349 haberle 10. sıradan giren isim ise oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

Zirve için yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlü isimler

Habermetre'nin verilerine göre; Hande Erçel 2 bin 284 haberle 11. sırada, Aleyna Tilki bin 745 haberle 12. sırada, Ece Üner bin 675 haberle 13. sırada, Bensu Soral bin 531 haberle 14. sırada, Didem Arslan Yılmaz da bin 133 haberle listenin 15. sırasında yer aldı.

Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler

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Son Dakika Magazin Zirve için birbirleriyle yarıştılar! İşte eylül ayında en çok habere konu olan ünlüler - Son Dakika Magazin


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