Ağrı Milli Eğitim Müdürü Çakan yeni eğitim yılında oyun vurgusu yaptı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, mesajında 2026-2027 eğitim öğretim yılına yeni umutlar, yeni heyecanlar ve ortak bir sorumluluk bilinciyle başladıklarını belirterek, eğitim camiasının her bir mensubu için verimli, huzurlu ve başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim anlayışının merkezine "yetkin ve erdemli insan" yetiştirme hedefini yerleştirdiklerini ifade eden Çakan, bilgi ve becerilerin yanında milli ve manevi değerlerini benimseyen, kültürüne sahip çıkan, sorumluluk bilinci gelişmiş, düşünen, üreten ve topluma karşı duyarlılık gösteren bireylerin yetişmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Bu yaklaşım içerisinde çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olan oyunu, eğitim ortamlarının doğal bir parçası olarak gördüklerini aktaran Çakan, Bakanlık tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Oyun" anlayışıyla geleneksel çocuk oyunlarını yeniden okul bahçeleriyle buluşturduklarını belirtti.

Çakan, geleneksel oyunların okul bahçelerinde yeniden yaşatılmasıyla çocukların sosyal etkileşimlerini artıran, iletişim becerilerini geliştiren ve paylaşma kültürünü güçlendiren doğal öğrenme ortamları oluşturulduğunu ifade etti. Büyüklerin çocukluk anılarında yer alan oyunların yeni nesillerle buluşmasını kültürel mirasın canlı tutulması bakımından önemli gördüklerini vurgulayan Çakan, öğrencilerden derslerinde başarılı olmalarının yanı sıra merak etmelerini, araştırmalarını, üretmelerini, arkadaşlarına saygı göstermelerini ve sahip oldukları imkanları en iyi şekilde değerlendirmelerini beklediklerini bildirdi.

Okul hayatı boyunca edinilecek bilgi ve deneyimlerin öğrencilerin kişiliğinin ve geleceğe dair hedeflerinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çakan, oyun oynarken kurulan arkadaşlıkların, paylaşılan anların ve okul bahçelerinde biriktirilen güzel hatıraların da eğitim hayatının önemli bir parçası olacağına inandığını ifade etti.

"Çocuklarımızın eğitimine yapılan en anlamlı yatırımlardan biri"

Öğretmenlere de mesajında seslenen Çakan, çocukların eğitiminde gösterilen emek ve fedakarlığın ülkenin yarınlarına yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olduğunu belirtti.Çakan, "Her öğrencimizin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını gözeterek onları akademik açıdan olduğu kadar sosyal ve kültürel yönleriyle de destekleyeceğinize olan inancım tamdır." ifadelerini kullandı.Velilerin de çocukların okul başarısının yanında mutlu, özgüvenli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Çakan, bu sürecin okul-aile işbirliğiyle güçlendirilmesinin çocukların gelişimine sunulacak en önemli desteklerden biri olacağını kaydetti.

"Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Çakan, Ağrı eğitim ailesi olarak yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin nitelikli eğitim alması, okulların eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve çocukların kendilerini güven içerisinde ifade edebilecekleri alanların çoğaltılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim çalışanları için sağlık, huzur ve başarı getirmesini dileyen Çakan, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı, okullarımızın bahçelerindeki neşeyi ve sınıflarımızdaki öğrenme azmini hep birlikte büyütmek dileğiyle yeni eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm eğitim ailemize sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Haber: Servet Arslan