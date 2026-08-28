Toyota'nın Satışları Temmuz'da Düştü
Toyota, Temmuz'da küresel araç satışlarının gerilediğini açıkladı; zayıf pazarlar etkili oldu.
Toyota Motor, Cuma günü yaptığı açıklamada, Temmuz ayında küresel araç satışları ve üretiminin gerilediğini bildirdi. Bu düşüşte Çin, ABD ve Orta Doğu'daki zayıf performans etkili oldu.
Japonya'daki güçlü satışlar ise bu düşüşü kısmen dengeledi. Şirketin açıklaması, otomotiv sektöründeki küresel talep dalgalanmalarına işaret ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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