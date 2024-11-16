12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis olmak isteyen gençlerin beklediği müjdeyi verdi. Bakan Yerlikaya açıklamasında "179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz" dedi.

16.11.2024 14:47  Güncelleme: 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis olmak isteyenlerin beklediği haberi verdi.

"BİR MÜJDEMİZ VAR"

12 bin polis memuru alımı gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Yerlikaya, " Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

POLİS OLMAK İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Peki polis olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor. Söz konusu şartlar, İçişleri Bakanlığı'nın başvuru takvimiyle birlikte açıklanacak. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da her yıl yapılan alımlar şartlar hakkında ipucu veriyor.

İşte geçmiş yıllarda polis adaylarında aranan şartlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
  • KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. Bir önceki yıl yapılan alımda istenen KPSS dereceleri: Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
  • Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az yüzde 80'ini almış olmak. Bir önceki yıl yapılan alımda şehit yakınları ve vazife malulü eş ve çocukları için özel şartlar: Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi
Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Güncel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Politika 12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ferhata Geçer:
    Parayı veren düdüğü çalar... 2 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ülkem için gönüllü polis olurum özel islerim sorun olmayacaksa ben hazırım maaş istemiyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
19:31 TCMB’den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı
19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:54 İstanbul bu akşam kıpkırmızı Trafik adeta kilitlendi İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi
18:40 Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı Gole giderken bir anda açıldı Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı! Gole giderken bir anda açıldı
18:27 Bakan Yumaklı’dan “Köfteci Yusuf“ açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
18:23 Kanseri yenmeyi başardı Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor
18:23 Jake Paul’u tokatlayan Mike Tyson’dan açıklama var Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var
18:02 Canan Karatay’dan olay yaratan ’aşı’ çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz
17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:44 Araç muayene ücretlerine büyük zam Araç muayene ücretlerine büyük zam
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 16:04:59. #1.12#
SON DAKİKA: 12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.