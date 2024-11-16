12 bin polis memuru alımı yapılacak! Aranan şartlar da belli gibi

Politika

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Muğla İl Afet ve Acil Durum Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis olmak isteyenlerin beklediği haberi verdi.

"BİR MÜJDEMİZ VAR"

12 bin polis memuru alımı gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Yerlikaya, " Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

POLİS OLMAK İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Peki polis olmak için hangi şartları karşılamak gerekiyor. Söz konusu şartlar, İçişleri Bakanlığı'nın başvuru takvimiyle birlikte açıklanacak. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da her yıl yapılan alımlar şartlar hakkında ipucu veriyor.

İşte geçmiş yıllarda polis adaylarında aranan şartlar: