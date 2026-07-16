15 Temmuz Tartışması Meclis'te Alevlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Tartışması Meclis'te Alevlendi

15 Temmuz Tartışması Meclis\'te Alevlendi
16.07.2026 19:04
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TBMM'de AK Parti, CHP ve İYİ Parti grup başkan vekilleri arasında 15 Temmuz tartışması yapıldı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP ve İYİ Parti grup başkan vekilleri arasında, '15 Temmuz' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda '12'nci Yargı Paketi' olarak bilinen, 'Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık açıklamaların ardından grup başkan vekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptığı bölüme geçildi. Bu bölümde, AK Parti, CHP ve İYİ Parti grup başkan vekilleri arasında, '15 Temmuz' tartışması yaşandı.

'15 TEMMUZ RAPORU NEREDE?'

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, "15 Temmuz kalkışmasının nasıl bir ihanet olduğu konusunda hemfikiriz. Bu kalkışmanın failleri de belli ancak failler bir terör örgütü haline gelirken, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ederken; kamuda, orduda, emniyette organize olurken bunu göremeyen, anlatıldığında anlamayan, anlasa da umursamayan siyasi irade tam karşımızda, kadrolarıyla birlikte, Mecliste oturmaktadır. 'Terörsüz Türkiye' Komisyonuna koşa koşa gelen yetkililer 15 Temmuz Araştırma Komisyonuna neden gelmemiştir mesela? 'Terörsüz Türkiye' Komisyonundaki her parti grubunun raporu ve sonuç raporu açıklanmış ve TBMM kayıtlarında iken 15 Temmuz raporu mesela nerededir? TBMM bombalanmış, milli irade ortadan kaldırılmaya çalışılmış, anayasal düzen ortadan kaldırılmaya çalışılmış, iktidar darbe yoluyla ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve aynı iktidar devam ediyor ancak bu Gazi Meclisin içerisinde kurulmuş bir komisyonun oluşturduğu rapor kayıtlarda yok" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI YOK MU?'

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da 15 Temmuz'u Araştırma Komisyonu'na dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ın katılmadığını söyleyerek, "Üzerinden 10 yıl geçti ve o komisyonun iyi kötü bir raporu var. O raporu açıklayamamaktan utanmıyor musunuz? ve en önemli soru, darbenin siyasi ayağı kimdir? Birçok yazan çizen oldu; ByLockcu bakanlar, milletvekilleri. Altını çizerek soruyorum; Anadolu'da sıvacı, boyacı FETÖ'cü çıktı da hiç milletvekili, bakan yok mu, FETÖ'nün bir siyasi ayağı yok mu, bir tanesini bile ortaya çıkartıp koyabildiniz mi? Demek ki bunları yapamadan gerçek bir 15 Temmuz'la yüzleşmenin söz konusu dahi olamayacağını ifade edelim" dedi.

'REHAVETE KAPILMA LÜKSÜNE ASLA SAHİP DEĞİLİZ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise FETÖ ile mücadelenin önemine işaret ederek, "Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadele de devam edecektir. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖNERGE HAZIRLADIK'

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Poyraz, "Terör örgütleriyle mücadele, devlet tarafından ve parlamentonun yasama organı olarak koyacağı kriterler üzerinden götürülmek zorundadır. 15 Temmuz'un hem tüm yönleriyle araştırılması hem de siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin bir önerge hazırladık. Eğer mümkünse, eğer kendisini de zora sokmayacaksam, Sayın Akbaşoğlu'ndan bu 15 Temmuz'un bir daha tekrarlanmaması, benzerlerinin oluşmaması, başka hiçbir grup, zümre, tarikat ve cemaate bu memlekette yol verilmemesi için destek verip vermeyeceğini buradan ifade etmesini bekliyorum" diye konuştu.

'RAPORU NEDEN AÇIKLAMIYORSUNUZ'

Tekrar söz alan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, "15 Temmuz'la ilgili bir sürü şey söyledik, dedik ki, '15 Temmuz darbesinden bu yana 10 yıl geçti, yazdığınız raporu daha açıklayamadınız. Bu raporda neyi saklıyorsunuz, niye açıklayamıyorsunuz? Buna da bir cevap verilmedi. Dolayısıyla, lafı dolaştırmayı bırakalım, bunlara somut cevaplar verelim, hem biz anlayalım hem de memleket anlasın" diye konuştu.

'BİZİM KRİTERİMİZ KANUNLARDIR'

AK Parti'li Akbaşoğlu, "Bizim FETÖ konusundaki kriterimiz kanunlardır, mevzuattır, bu konudaki düzenlemelerdir. Biz bu düzenlemelere göre hareket ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Bu konuda en ufak bir tereddüt olmamalı. Hala FETÖ'yle ilgili soruyorsunuz, 'Siyasi ayağını araştıralım, komisyon kuralım.' CHP'nin yeni genel başkan adayına FETÖ'nün destek verdiğini ve destek yaptığını Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti. Herhalde siz onu kendi aranızda beraberce değerlendirirseniz daha iyi olur" dedi.

'TANIK OLARAK KILIÇDAROĞLU'NU ÇAĞIR'

Milletvekilleri arasında sataşmalar yaşanırken söz alan CHP'li Günaydın, "İftira atmak kolaydır. Ben sana basit bir şey söylüyorum; raporu bir açıkla, ByLock'u olan milletvekillerini görelim, bakanları görelim, FETÖ'yle beraber iş birliği yapanları görelim, Pensilvanya'da kuyruğa girenleri görelim, fotoğraf verdikten sonra burada yükselenleri görelim. Kendine tanık olarak Kılıçdaroğlu'nu tutuyorsun ya, iki tane yöntemin var. Bir, 10 yıl evvelki raporu açıkla. İki, bir tane daha komisyon kur, o komisyona tanık olarak Kılıçdaroğlu'nu çağır. 15 Temmuz'da kim o vatan hainleriyle beraber iş tutmuş, kim onlarla koalisyon ortaklığı yapmış, kim Pensilvanya'da sıraya girmiş, hep beraber araştıralım. Var mısın?" dedi.

'FETÖ'NÜN TEZLERİNİ SAVUNALARDIR SİYASİ AYAK'

Bu açıklamalar üzerine Akbaşoğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'nün tezlerini savunanlardır. Biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz, mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti devletinde FETÖ terör örgütünü tanımlayıp mevzuat ve hukuk içerisinde devletten temizleyen iradenin adıdır AK Parti, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan. Bu konuda kendi geçmişlerine bakıp herkes kendisini değerlendirsin. FETÖ'nün tezlerini burada savunanlar siyasi ayak olduklarını itiraf edenlerdir" ifadesini kullandı.

Tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Buldan, birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, 15 Temmuz, AK Parti, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 15 Temmuz Tartışması Meclis'te Alevlendi - Son Dakika

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