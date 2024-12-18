2025 Bütçesi İlk Maddeleri Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi.
Maddeler üzerinde Saadet Partisi Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, vergilerde artış olduğunu belirtti.
Artan vergilerin vatandaşları olumsuz etkilediğini söyleyen Kılıç, gelir ve vergi adaletinin sağlanması gerektiğini ifade etti.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, 2025 yılı bütçesinin halkın bütçesi olmadığını savundu.
İktidarı eleştiren Türkoğlu, milletin bütçe hakkının ortadan kaldırıldığını ileri sürdü.
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'a yapılan yatırımları anlattı.
Sivas'ın stratejik konuma sahip olduğunu aktaran Özyürek, kentin, sanayi yatırımları için fırsatlar sunduğunu kaydetti.
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri kabul etmediklerini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, ücretli öğretmenlerin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu dile getirdi.
Yürütmenin denetlenmediğini savunan Altay, "Bu bütçede dengeler alt üst olmuş durumda. Dert çok, derman yok. Derman sandıktır." diye konuştu. Engin Altay, iktidarın yanlış politikaları sonucunda Türk lirasının değer kaybettiğini söyledi.
"Bütçe, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır"
AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 2025 yılı bütçesinin mali disiplinin sağlanması ve kazanımların sürdürülmesi amacıyla hazırlandığını vurguladı.
Bütçenin yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı desteklediğini belirten Bozgeyik, "Bütçe kanun teklifinde büyümenin sağladığı imkanları toplumun bütün kesimleriyle paylaşmak esas alınmıştır. Bütçe, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.
Genel Kurulda şahsı adına söz alan DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, sosyal yardımlara yeterli harcama ayrılmadığını savundu.
Kürsüye terazi ile çıkan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, 2025 yılı bütçesinde iyileşmenin olmadığını dile getirerek, "Önümüzdeki yıl da denkleşemeyen bütçenin sancılarını çekeceğiz." dedi.
Görüşmeler sırasında CHP milletvekillerinin 17-25 Aralık sürecine ilişkin ifadeleri üzerine kısa süreli tartışma yaşandı.
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi.
Kabul edilen Danışma Kurulu kararı gereğince Genel Kurul, teklifin 4. maddesinden itibaren görüşmelere devam edecek.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.
Son Dakika › Politika › 2025 Bütçesi İlk Maddeleri Kabul Edildi - Son Dakika
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