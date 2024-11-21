3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama - Son Dakika
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Politika

3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 3 vekilin istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yıldız "MHP; arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir" ifadelerini kullandı.

21.11.2024 08:00  Güncelleme: 08:22
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Milliyetçi Hareket Partisi, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasını istedi. Parti yönetiminin bu talebinin ardından 3 vekil MHP'den istifa etti.

MHP'de deprem etkisi yaratan gelişmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"AZİZ MİLLETİMİZ HER İŞİMİZİN HAKEMİ VE HAKİMİDİR"

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir. Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır.

3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız.

Adaletin, hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir. İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ'la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama
3 vekilin istifasının ardından MHP\'li Feti Yıldız\'dan dikkat çeken açıklama

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    Yorumlar (2)

  • Mesut Kaya:
    tabi tabi 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin Kaplan:
    tamm tmm biz yedik inandık sarayın don lastikleri sizi 1 0 Yanıtla
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