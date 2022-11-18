64 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar! En büyük şoku MHP ve HDP yaşayacak - Son Dakika
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64 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar! En büyük şoku MHP ve HDP yaşayacak

18.11.2022 12:46

30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ilini kapsayan çoklu tarama modelinin kullanıldığı araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 33.5, CHP'nin oy oranı ise yüzde 25.3 olarak belirlendi. İYİ Parti'nin yüzde 16.2'lik bir oranda oy aldığı araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 7.8, MHP'nin oy oranı ise yüzde 6.8 olarak belirlendi.

Türkiye 2023 yılının Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Partiler çalışmalarına son sürat devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak MAK Danışmanlık 30'u büyükşehir statüsündeki iller olmak üzere; 64 ilini kapsayan ve çoklu tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 33.5 ile birinci sırayı aldı. AK Parti'yi yüzde 25.3 ile CHP takip ederken, İYİ Parti 16.2, HDP 7.8, MHP de 6.8 oranında oy aldı.

ALTILI MASA'DA DEVA PARTİSİ'NİN OYU DİKKAT ÇEKTİ

MAK'ın anketinde oyu dikkat çeken bir diğer parti ise DEVA Partisi oldu. Ali Babacan liderliğindeki parti yüzde 2.5 ile MHP'nin hemen arkasından geldi. Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi yüzde 1.2 alırken, Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'nin ise yüzde 0.2'de kaldığı görüldü.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ DE ÖNE ÇIKTI

Millet İttifakı'na katılıp katılmayacağı merak edilen Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy oranı da ankette yer aldı. Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevini yürüttüğü parti yüzde 1.2 ile öne çıkan partiler arasında yer almayı başardı.

İşte anket tablosu:

64 ilimizi kapsayan seçim anketinde sürpriz rakamlar! En büyük şoku MHP ve HDP yaşayacak
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Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 64 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar! En büyük şoku MHP ve HDP yaşayacak - Son Dakika
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