30 yıldır pes etmiyor! Bu kez hem muhtarlık hem de başkanlık için aday oldu

Politika

Afyonkarahisar Sandıklı'da yaşayan Menderes Koçak (62), önümüzdeki seçimlerde hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığına aday oldu. 1994 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 kez aday olan Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederken bugüne kadar hiçbir seçimi kazanamadı.

ADAYLIKLARINA EKLEDİ AMA KAZANDIĞI SEÇİM YOK

Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. Bugüne kadar 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adaylığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adaylığı, Sandıklı Çay Mahallesi'nden 1 kez muhtar adaylığı, Kızılca köyünden ayrı dönemlerde 2'si ara seçim olmak üzere toplam 10 kez muhtar adaylığı olmak üzere 17 kez aday olan Menderes Koçak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de tekrar Sandıklı bağımsız belediye başkan adayı ve Kızılca köyü muhtar adayı oldu.

İKİSİNİ DE KAZANIRSA BAŞKANLIĞI TERCİH EDECEK

Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.

"HER ŞEY İNSANLIK İÇİN"

Menderes Koçak, "1994 yılında köyümden muhtar adayı olarak başladım. Bu 30'uncu yılım. Bağımsızlıktan da vazgeçmedim. Çünkü insanlık kazansın. Her şey insanlık için. 2007 yılında bağımsız milletvekili adayı oldum. Nasip, kısmet olmadı. Bildiğimden hiç sapmadım. 15 seçim atlattım. Bu seçimlerde de belediye başkanlığı ve köyüme muhtar adaylığı olmak üzere çift dikiş sayarsak 19 olacak. Köyün peşini bırakmama nedenim ise yavaş yavaş alt kademeden başlayıp, yukarı doğru gitmek. Amacım, milletvekili olmaktı ama nasip, kısmet olmadı" dedi.