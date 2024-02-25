Afyonkarahisar Sandıklı'da yaşayan Menderes Koçak (62), önümüzdeki seçimlerde hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığına aday oldu. 1994 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 kez aday olan Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederken bugüne kadar hiçbir seçimi kazanamadı.
Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası çiftçi Menderes Koçak'ın adaylık serüveni, 1994 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. Bugüne kadar 5 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adaylığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekili adaylığı, Sandıklı Çay Mahallesi'nden 1 kez muhtar adaylığı, Kızılca köyünden ayrı dönemlerde 2'si ara seçim olmak üzere toplam 10 kez muhtar adaylığı olmak üzere 17 kez aday olan Menderes Koçak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de tekrar Sandıklı bağımsız belediye başkan adayı ve Kızılca köyü muhtar adayı oldu.
Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.
Menderes Koçak, "1994 yılında köyümden muhtar adayı olarak başladım. Bu 30'uncu yılım. Bağımsızlıktan da vazgeçmedim. Çünkü insanlık kazansın. Her şey insanlık için. 2007 yılında bağımsız milletvekili adayı oldum. Nasip, kısmet olmadı. Bildiğimden hiç sapmadım. 15 seçim atlattım. Bu seçimlerde de belediye başkanlığı ve köyüme muhtar adaylığı olmak üzere çift dikiş sayarsak 19 olacak. Köyün peşini bırakmama nedenim ise yavaş yavaş alt kademeden başlayıp, yukarı doğru gitmek. Amacım, milletvekili olmaktı ama nasip, kısmet olmadı" dedi.
Son Dakika › Politika › 30 yıldır pes etmiyor! Bu kez hem muhtarlık hem de başkanlık için aday oldu - Son Dakika
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a verdiği destek sonrası "rant" iddiaları ortaya atılan eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili bir açıklama da gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Eşi Özer Çiller'in Antalya'da bir hazine arazisine 5 yıldızlı otel kondurmasına ilişkin yaptığı haberler sonrası o dönem ölüm tehditleri aldığını belirten Dündar, "Bizi karadan ve havadan takip edip evime nasıl gidilir, camlar kurşun geçiriyor mu diye hedef gösterdiler. Korku filmlerinde bile böylesi yaşanmamıştır" dedi.
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj da sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edilirken, gelişme ülkü ocaklarını kızdırdı. Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına kendi pankartlarını asan Adana Ülkü Ocakları, "Adana'da ihanete geçit yok" ifadesini kullandı. Ülkü ocaklarının "İhanet" kelimesini çevreleyen ok işaretiyle Ayyüce Türkeş'i göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, genelev binası içinde 3 kadın cesedi buldu. Kadınların cansız bedenlerinde kesikler ve bıçak yaraları tespit eden polis olayla ilgili olarak 27 yaşındaki bir Afgan şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın yerel medyaya son müşteri olarak geneleve girmek istediğini geri çevrilmesi üzerine gururu incindiği için böyle bir katliam yaptığını söylediği öğrenildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti. Yıldızhan, eşinin direnmesi üzerine boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığını ve ölmesini istediği için hastaneye götürmediğini söyledi. Cesedi kardeşiyle birlikte gömen şahıslar tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KKTC'de yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst'ün tutuklanmasının ardından bu kez de elektronik sigara tütünü kaçakçılığı yaptığı öne sürülen eski KKTC Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?