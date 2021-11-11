5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi, üstün yararının korunması bağlamında hazırladığımız teklifte, çocuk teslimiyle ilgili sorunların çözülmesi hedeflenmiştir. Çocuk teslimi ve şahsi münasebet tesisi cebri icranın konusu olmaktan çıkarılmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, milletvekilleri, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, "5'inci Yargı Paketi olarak adlandırılan bu teklif, tıpkı daha önceki yargı reform paketleri gibi amacından uzak, reform özelliği bulunmayan bir düzenlemedir." dedi.

Milyonlarca yurttaşın yoksullaşması ve icra iflas dairelerinde 30 milyonun üzerinde dosya birikmesi nedeniyle bu düzenlemenin zorunlu hale geldiğini ifade eden Subaşı, "İcra iflas daireleri maalesef bugünün Türkiye'sinin sorunlar yumağı, bir yaşam alanı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP olarak uzun süreden bu yana toplumun kanayan bir yarası haline gelen, ayrılmış anne ve baba arasında icra yoluyla çocuk teslimini eleştirdiklerini belirterek, çözüm önerilerini de parti olarak dile getirdiklerini anımsattı.

Günümüzde boşanmanın sosyal ve psikolojik sorunlarını esasen en ağır hissedenin çocuklar olduğunu dile getiren Öztürk, "Anne ve babasının boşanması nedeniyle çocukluk travması yaşayan çok sayıda çocuğun bulunduğunu yadsınamaz bir gerçek olarak bizler bilmekteyiz. Çocukların yaşadığı bu acı deneyim, stres ve kaygı bozukluğu, depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Çocukluk çağında yaşanan bu ciddi travma, yaşamın ilerleyen dönemlerinde psikolojik sorunlara yol açmaktadır." diye konuştu.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, çocukların icra yoluyla teslim aşamasını yaşamaya mecbur bırakılması, taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan çocuğun yüksek yararı ilkesiyle de çelişmektedir. Önümüzdeki teklifle 89 yıldır uygulanan çocuk teslimine ve çocukla şahsi ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin usul, icra sistemi dışına çıkarılıp Çocuk Koruma Kanunu'nun kapsamına alınmaktadır. Bu bakımdan gecikmiş de olsa, bu ilkel uygulamaya önümüzdeki kanun teklifiyle son verilecek olması bizler için çok önem arz etmektedir."

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Türkiye'de adalete olan güvenin yerlerde süründüğünü öne sürerek, "Türkiye, 2019 Hukuk Üstünlüğü Endeksi'nde 126 ülke arasında 109'uncu sırada; temel haklar konusunda 126 ülke arasında 122'nci sırada; hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanması konusunda 126 ülke arasında 106'ncı sırada; vatandaşın adalete erişimi konusunda 126 ülke arasında 96'ncı sırada." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kanun teklifinde aslında iki konuda düzenleme olduğunu belirterek, "Birisi ne? İhalelerde, işte açık ihale, herkesin olduğu ortamda açık ihale yerine internet üzerinden elektronik ortamda ihale yapılacak. Birincisi bu, icra iflasla alakalı bir düzenleme. Diğeri de kamuoyunda çok gördüğümüz, çok defa şahit olduğumuz o üzücü tablolardan biri olan çocukların icra marifetiyle alınıp, hak sahibine teslim edilmesi ve oradaki o üzücü, kötü görüntüler. Şimdi, bakın, bu iki meselenin icrayla alakalı kısmında aslında Türkiye'de söylenecek o kadar çok şey var ki. Baktığınız da bunlar palyatif düzenlemeler; icra elektronik ortamda olmuş, olmamış. Bugün Türkiye'de 23 milyon 100 bin civarında UYAP verilerine göre icra dosyası varsa Meclis'in asıl tartışması, asıl çözüm araması gereken konu işte budur." dedi.

Türkiye'de 10 milyon işsiz olduğunu ifade eden Emre, "Çalışanların yüzde 40'ı asgari ücretle geçiniyor ve 'orta sınıf' denen bir şey kalmadı. Bir zengin kesim oluşturdunuz, Türkiye'nin rantını aktardınız. Halk büyük yoksulluk içerisinde çırpınıyor. İcra dairelerindeki efendim, 'iş yüküyle alakalı uyarlama yapalım, ihale elektronik ortamda olsun, normal ortamda olmasın'; bunun bir önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'unn Mayıs ayında kamuoyuyla paylaşılan "Yargı Reformu Strateji Belgesi" ve 2021 Mart ayında açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planının", yargı paketleri açısından yol haritası olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar yargı paketlerinin dört tanesini hayata geçirdik. Kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifimiz 54 maddeden oluşmakta olup iki ana başlıkta, sekiz ayrı kanunda değişiklik içermektedir." dedi.

İlk başlıkta elektronik satış uygulamasının düzenlendiğini dile getiren Arslan, "Borçlu ve alacaklı arasında hassas menfaat dengesini koruyan, sürecin daha hızlı ve daha sağlıklı yürümesini hedefleyen düzenlemeyle mezat salonlarında yapılan satışlar ve yaşanan olumsuzluklar ortadan kalkacak, tüm süreç elektronik ortamda gerçekleştirilecektir." diye konuştu. Arslan, "Diğer başlıkta, Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler bulunmaktadır. Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin desteklenmesi, üstün yararının korunması bağlamında hazırladığımız teklifte çocuk teslimiyle ilgili sorunların çözülmesi hedeflenmiştir. Çocuk teslimi ve şahsi münasebet tesisi cebri icranın konusu olmaktan çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İcra dairelerinin daha iyi çalışmasını temin amacıyla İcra Daireleri Başkanlığı kurulmakta, icra dairelerinde de icra başmüdürlüğü kadrosu oluşturulmaktadır. İcra dairesi başkan ve yardımcıları hakim ve savcılar arasından atanacak, icra üzerinde denetim, gözetim ve disiplin işlemlerini yerine getirecektir. Bunun yanında, icra mahkemelerinin icra daireleri üzerindeki yargısal görevleri de devam edecektir. İcranın geri bırakılması kararları uygulamada bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay'dan alınmaktayken, yaptığımız düzenlemeyle icra takibinin yapıldığı yer icra mahkemeleri bu konuda yetkili kırılmıştır.

Bölge adliye mahkemesinden verilen kararlar temyize tabi ise icranın geri bırakılması kararı da temyiz süresinin bitimine kadar geçerli olmaya devam edecektir. Paraya çevirme işlemlerinin daha hızlı, daha etkin bir şekilde yapılabilmesini; hacizli malın rayiç değerinde, en yakın bedelde satılmasını sağlamak amacıyla icra dairesinin gözetiminde ve icra mahkemesinin denetiminde borçluya, haczedilen malını rızaen satma imkanı getirilmiştir."

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Akar, birleşimi 16 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.