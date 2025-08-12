AB ve 24 Ülkeden Gazze İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AB ve 24 Ülkeden Gazze İçin Yardım Çağrısı

AB ve 24 Ülkeden Gazze İçin Yardım Çağrısı
12.08.2025 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB ve 24 ülke, Gazze'deki insani krizi ele alarak acil yardım çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ve 24 ülke, Gazze Şeridi'ndeki insani krizle ilgili ortak bir açıklama yayınladı.

AB ve 24 Ülke Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

"ACILAR HAYAL BİLE EDİLEMEYECEK BOYUTLARA ULAŞTI"

Açıklamada, "Gazze'de yaşanan insani acılar hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı. Kıtlık gözlerimizin önünde yaşanıyor. Açlığın durdurulması ve tersine çevrilmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. İnsani yardım alanı korunmalı ve yardım asla siyasileştirilmemelidir" denildi.

İSRAİL'E 'İNSANİ YARDIM' ÇAĞRISI

İsrail'e insani yardımlara uyguladığı engelleri kaldırması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in kısıtlayıcı yeni kayıt gereklilikleri nedeniyle önemli uluslararası STK'ların yakın zamanda işgal altındaki Filistin topraklarını terk etmek zorunda kalabilecekleri belirtilerek, "Bu da insani durumu daha da kötüleştirecektir. İsrail hükümetini tüm uluslararası STK yardım sevkiyatlarına izin vermeye ve temel insani yardım aktörlerinin faaliyet göstermesinin önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

AB ve 24 Ülke Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

Gazze'ye yardım akışını sağlamak için tüm geçişlerin ve güzergahların kullanılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dağıtım bölgelerinde ölümcül güç kullanılmamalı, siviller, insani yardım görevlileri ve sağlık çalışanları korunmalıdır" denildi.

3 TALEP SIRALANDI

ABD, Katar ve Mısır'a ateşkes için gösterdikleri çaba için minnettar olunduğu ifade edilen açıklamada, "Savaşı sona erdirecek bir ateşkese, rehinelerin serbest bırakılmasına ve yardımların Gazze'ye karadan engelsiz bir şekilde girmesine ihtiyacımız var" denildi.

AB ve 24 Ülke Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

AB VE 24 ÜLKE İMZA ATTI

Ortak açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, GKRY, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Japonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica ve AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, imza attı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika AB ve 24 Ülkeden Gazze İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak

17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
07:39
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
01:24
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’
Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
01:20
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
00:56
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü
Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
00:49
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
00:43
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı
Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 20:13:25. #7.13#
SON DAKİKA: AB ve 24 Ülkeden Gazze İçin Yardım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.