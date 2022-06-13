ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok - Son Dakika
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ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok

13.06.2022 21:33

Ankara'da Mansur Yavaş ile görüşen Bakan Soylu'nun botlarının ve ıslak pantolonun gündem olması sonrası Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, bu fotoğrafı gösterip "Eskişehir'de ne arıyorsunuz. ABB başkanının çizmeyle bir tane fotoğrafı yok" ifadesine yer verdi. Konuyla ilgili olarak ABB ise "Mansur Yavaş, bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok" dedi.

Sağanak yağışların sel felaketine neden olduğu Ankara'da afet bölgesiniz ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelmişti. Görüşmeden servis edilen bir fotoğrafta Bakan Soylu'nun ayağındaki botları ve ıslak pantolonu sosyal medyada gündem oldu.

Bakan Soylu ile Mansur Yavaş'ın fotoğrafına ilişkin ABB'den açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi yok

"ESKİŞEHİR'DE NE ARIYORSUNUZ?"

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada, "Burada Bakan Soylu çizmesi içerisi su dolmuş, Mansur Bey de takım elbiseyle sanki Paris'in belediye başkanı. Ankara'da oluyor sel. Eskişehir'de ne arıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ AFET BÖLGESİNDEYDİ, POZ VERME GİBİ BİR GAİLESİ YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, Sinan Burhan'ın iddialarına yönelik olarak "Sn. Burhan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, bu cümleleri kurduğunuzda Akyurt afet bölgesindeydi. Özür dileriz; kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mansur Yavaş açıklaması: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi yok
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