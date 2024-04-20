ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık dış yardım paketini onayladı

Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisinde İsrail'e Silah Sevkiyatı Protesto Edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride, İsrail'e silah sevkiyatı protesto edildi. Yaklaşık 2 bin kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Filistin'e dayanışmayı göstermek amacıyla Federal Meclis'e kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteri sırasında bazı göstericiler kimlik tespiti için geçici olarak gözaltına alındı ve kışkırtıcı sloganlar atıldığı iddia edildi. Göstericiler, İsrail'in var olma hakkını sorgulayan sloganlar atarken, döviz ve pankartlarla da İsrail'e silah desteğine son verilmesi çağrısında bulundu.