Bakan Tunç: AYM ile Yargıtay ilk kez karşı karşıya gelmiyor, büyük bir yargı krizi değil

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu durum Anayasa Mahkemesi'yle Yargıtay'ın ilk karşı karşıya gelmesi değil bunu büyük bir yargı krizi olarak nitelemek doğru değil." dedi.

BAKAN TUNÇ'TAN YARGITAY-AYM KRİZİ AÇIKLAMASI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda 18 yıl hapse çarptırılan, 14 Mayıs'ta TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararı ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"KONU ASLINDA AÇIK"

tv100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Deniz Gürel, Bakan Tunç'un konuyla ilgili söylediklerini aktardı. Deniz Gürel, Bakan Tunç ile yaptığı görüşmeyi şu ifadelerle anlattı: "Burada tartışmaya yol açan 2 mahkemenin 2 kararı meselesi karşımızda konu aslında açık. Can Atalay'la ilgili soruşturma milletvekili seçilmesinden önce başladı buradaki en önemli detay bu. Anayasanın 14. maddesindeki devletin güvenliğiyle ilgili maddeye takıldığı için de milletvekili seçildiği halde yargılaması devam etti. Can Atalay'ın ve tutukluluk hali de bu yüzden devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

"BÜYÜK BİR YARGI KRİZİ OLARAK NİTELEMEK DOĞRU DEĞİL"

Eğer bunun aksi mantıkla gidilirse terör örgütü elebaşlarından bir tanesi aday gösterilse ve bu kişilerin Türkiye'de olmadıkları için yargılaması yapılamadığı kaçak oldukları için suçları sabit olamadı ve ceza alamadıkları için o zaman milletvekili seçilecekler bu kabul edilebilir bir durum mu? Ayrıca bu durum Anayasa Mahkemesi'yle Yargıtay'ın ilk karşı karşıya gelmesi değil bunu büyük bir yargı krizi olarak nitelemek doğru değil'.