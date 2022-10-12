AFAD'dan 'Sermaye Transferleri' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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AFAD'dan 'Sermaye Transferleri' iddialarına ilişkin açıklama

12.10.2022 23:24
AFAD'dan 'Sermaye Transferleri' iddialarına ilişkin açıklama

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medyada yayılan 'Sermaye Transferleri' iddiaları hakkında, "Kamudan kamuya yapılan kaynak aktarımının muhasebe işlemleri ve mevzuat çerçevesinde yapıldığının bilinmesine rağmen çarpıtılmasının, en hafif deyimiyle cehalet ve...

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medyada yayılan 'Sermaye Transferleri' iddiaları hakkında, "Kamudan kamuya yapılan kaynak aktarımının muhasebe işlemleri ve mevzuat çerçevesinde yapıldığının bilinmesine rağmen çarpıtılmasının, en hafif deyimiyle cehalet ve kasıttan kaynaklandığını düşünüyor, kamuoyunun takdirlerine arz ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medyada 'Sermaye Transferi' adı altında yolsuzluk yapıldığı iddialarına yanıt verdi. Başkanlığın yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat hükümleri doğrultusunda, kurum, kuruluşlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu kapsamda ilgili mevzuatlarımız doğrultusunda afet zararlarının en aza indirgenebilmesi için bütçemiz içerisinde yer alan 'sermaye transferleri' kaleminden afetzedeler için konut, iş yeri ve ahır yapılması amacıyla, yaptığımız protokol doğrultusunda TOKİ'ye, Giresun ve Sinop'ta köy yollarının yapımında olduğu gibi Karayolları Genel Müdürlüğüne aktarımlar yapılmaktadır. Bu kaynaklarla TOKİ tarafından afetten zarar görenlere son üç yılda yaklaşık 60 bin afet konutu, iş yeri ve ahır yapılmıştır."Açıklamada, afetlerde zarar gören altyapının, vatandaşların mağduriyet yaşamadan ivedilikle tamamlanabilmesi, hayatın normalleşmesi için valiliklere, afet zamanlarında acil yardım ödemeleri yapıldığı ifade edildi.'KURUMUN VE FEDAKAR PERSONELİNİN, HAKSIZ İTHAMLARLA GÜNDEME GETİRİLMESİNİ KINIYORUZ'4123 sayılı kanun kapsamında valiliklere aktarılan ödemelerin afetzedelerin yaralarının sarılması, afet bölgelerinde acil içme suyu sağlanması yol, köprü ve altyapı hasarlarının giderilmesi için kullanıldığı belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Son üç yılda yaşanan Elazığ ve İzmir depremleri, Batı Karadeniz selleri, Rize, Giresun ve Artvin selleri, Muğla ve Antalya orman yangınları gibi birçok afet sonrasında barınma, iyileştirme çalışmaları için gerçekleştirilen ödemelerin 'havaya uçan para' diye değerlendirilmesi, sermaye transferi algısıyla usulsüz özel alanlara aktarıldığı imasının, kamudan kamuya yapılan kaynak aktarımının muhasebe işlemleri ve mevzuat çerçevesinde yapıldığının bilinmesine rağmen çarpıtılmasının, en hafif deyimiyle cehalet ve kasıttan kaynaklandığını düşünüyor, kamuoyunun takdirlerine arz ediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine milletimizin ve devletimizin yardım elini, merhametini ulaştırmayı amaç edinmiş, milletimizin teveccühünü en büyük ödül olarak gören bir kurumun ve onun fedakar personelinin, haksız ithamlarla gündeme getirilmesini kınıyoruz."


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Kaynak: DHA

Giresun, Sinop, AFAD, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AFAD'dan 'Sermaye Transferleri' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan 'Sermaye Transferleri' iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika
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