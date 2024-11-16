Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu - Son Dakika
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Politika

Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etmek için Mardin'e gitti. İmamoğlu'nun kente uzun bir araç konvoyuyla giriş yapması dikkat çekti.

16.11.2024 10:54
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Son dönemlerde CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ile gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk ile bir araya gelmek üzere Mardin'e gitti. Havalimanında yoğun ilgili ile karşılaşan İmamoğlu'nun kente uzun araç konvoyuyla giriş yaptı.

Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu

HAVALİMANINDA KARŞILADILAR

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Serra Bucak ile Doğan Hatun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu havalimanında karşıladı.

Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu

HEYETTA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Heyette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun yer alıyor.

NE OLMUŞTU

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki bazı belediyelere kayyum atanmıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne atanan kayyumlar ile birlikte belediye başkanları görevlerinden alındı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanmıştı. Ahmet Türk ise, kayyum kararıyla ilgili olarak, bu sürecin halk iradesine ipotek koymak anlamına geldiğini belirtmişti. Türk, "Sindirme politikasının devam ettiğini görüyoruz. Biz bugüne kadar bu ülkede onurlu bir barışın sağlanması, demokratik bir cumhuriyetin oluşması için mücadele ettik. Ancak, halk iradesini ipotek altına alma ve Kürt siyasetini sindirmeye yönelik bir baskı politikasının yürütüldüğünü görüyoruz" demişti.

Ahmet Türk\'ü ziyaret eden İmamoğlu\'nun Mardin\'e girişi olay oldu

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Son Dakika Politika Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat Çevre:
    Sen İstanbul'un sorunlarıni bitirdin Şimdi Mardinde sıra öylemi 84 29 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    ancak boş islerlerle uğraş! 70 20 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Bence İmamoğlu PKK 'nin. başına geçecek gibi duruyor.Asiri sahip çıkıyor PKK ya ,PKK nin yeni lideri İmamoğlu olur diye düşünüyorum. 61 23 Yanıtla
  • Mustafa yavuzdeger:
    Adam istanbul hariç heryerde maşallah… 47 16 Yanıtla
  • Murat:
    geçen hafta 10 Kasım kutlayan sözde m.kemalin askeri olduğunu iddia eden CHP komini.!!! Şimdi de PKK destekçisi olan, apo hayranı olan DEM'li Ahmet'i ziyaret ediyor. Olsun sorun yok ideolojik CHP seçmeni için.!!! 43 17 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş:
    papazın oğlu her zaman ki gibi 25 16 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    hainlerle ne işin var ey chp .. 22 9 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Sözde Atatürkçü yazıklar olsun, bunlardan vatana fayda gelecek. CHPKK 20 7 Yanıtla
  • Muhammet N.N:
    Bunlarda pkk lı çıktı. 5 2 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    tabiki yandaş lazım gerçekler bunlar 0 0 Yanıtla
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