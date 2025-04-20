AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi, yoğun katılımla yapıldı. Başkan Aydemir, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirirken, su zammı davasını kazandıklarını duyurdu. Genel Başkan Yardımcısı Uygur, yolsuzluk iddialarına değindi.

20.04.2025 10:42  Güncelleme: 10:49
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AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı, Salih Tozan Gösteri ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleşti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, konuşmasına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Haydar Ali Yıldız'ı ve Balıkesir Koordinatörü olarak atanan Aydın Milletvekili Ömer Özmen'i tebrik ederek başladı. Önceki dönem Marmara Bölge Başkanı Halis Dalkılıç'a ve Balıkesir Koordinatörü Şahin Tin'e de emekleri için teşekkür etti.

Aydemir, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi 1 yıllık faaliyetlerinin lansmanını yapacakmış. Hayretler içindeyim. 1 yıl içinde 20 ilçemizde yapılan hiçbir faaliyet yok. Konserler ve heykeller dışında hizmet adına hiçbir şey yapılmadı. Her şeye değiştirdikleri logoyu yapıştırıyorlar. Çok büyük masraflar yaparak logoyu neden değiştirdiler. Yapacakları hiçbir şey olmadığı için, Ahmet Edip Uğur, Zekai Kafaoğlu ve Yücel Yılmaz başkanlarımızın yaptıkları güzel eserlerin üzerine kalp logosunu koyup, sanki kendileri yapmış gibi göstermek istiyorlar. Ama bu algı oyununu Balıkesirli yemez. Yücel Başkan, seçimden önce tarımsal sulamayı 1 yıl ücretsiz yapmıştı. CHP'li Ahmet Akın '1 yıl değil 5 yıl ücretsiz yapacağız' dedi. Ama gelinen noktada 1 yıl değil, 5 yıl ücretli hale getirildi. Seçimden önce 'suya zam yok, indirim var' demişlerdi. Ama hem ton kademesini 15 tondan 10 tona düşürdüler hem de suya yüzde 200 zam yaptılar. Biz bunu mahkemeye taşıdık, yürütmeyi durdurma kararı aldık. Davayı kazandık. Tonu 63 TL olan suyu 17.36 TL'ye düşürdük. Kararı tanımayan, vatandaşa zamlı suyu dayatmaya devam eden CHP'li Belediye kararı bozdurmak için üst mahkemeye başvurdu. Biz mücadelemize devam ettik. Yerel mahkemede açtığımız su zammı ve kademe iptali davasını kazandık. Yüzde 65 indirim ve kademe iptali ile tonu 63 liraya alınan suyu tonu 17. 36 kuruşa düşürdük. Ama bunlar yine vatandaş ucuz su içmesin dedi meclisten geçirerek suyu zamlandırdılar. Bunu da Balıkesirli bilsin. Biz sonuna kadar mücadelemizi verdik. Ama merak etmeyin meydanı bunlara bırakmayacağız. Elimizden gelen mücadeleyi hep birlikte vereceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: "Yolsuzlukların üstünü örtmeye çalışıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, konuşmasında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlere değindi. Uygur, bazı siyasi yapıların milli iradeyi yok sayan bir tutum içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yaptıkları yolsuzlukların üstünü örtmek için hukuki süreci sabote ediyorlar. Bu süreçte milletin polisine, ekonomisine, yerli ve milli üretimine düşmanca bir tutum sergileniyor. Bir siyasi partinin genel başkanı bu tutuma alet oluyor. Türkiye bunu gördü, şahit oldu. Ama bu milletin feraset sahibi CHP'lileri de bu zihniyetin notunu verecektir.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, AK Partili belediye başkanları, önceki dönem belediye başkanları, önceki dönem milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi, teşkilat ruhunu pekiştiren birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. Program, yeni döneme dair kararlılık ve mücadele vurgusuyla AK Parti'nin sahadaki dinamizmini bir kez daha ortaya koydu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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