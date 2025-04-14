AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında suç duyurusu

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AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında suç duyurusu AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey hakkında "Görevi ve güveni kötüye kullanma sureti ile kamuyu zarara uğratma gerekçesi" ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç...

14.04.2025 17:58  Güncelleme: 18:07
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AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında suç duyurusu

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey hakkında "Görevi ve güveni kötüye kullanma sureti ile kamuyu zarara uğratma gerekçesi" ile Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: "Fransız gazetelerine Türkiye'yi şikayet etmek için Büyükşehir bütçesinden fatura kesiyorlar"

" Bursaspor'un şampiyonluğunu kendilerine mal etmeye çalışıyorlar"

"Politik olarak kendinden görmediği şirketlerimizi ve esnafımızı fişleyerek, milli ekonomiyi boykot etme çağrısı yapıyorlar, Türkiye'nin en büyük ve en güzel kentlerinden Bursa'mızın adı; ne yazık ki sayın Bozbey başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'ndeki taciz iddiaları, akraba atamaları, adrese teslim işlerle gündeme gelmiştir""

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey hakkında "Görevi ve güveni kötüye kullanma sureti ile kamuyu zarara uğratma gerekçesi" sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Davut Gürkan, "Mustafa Bozbey, göreve gelir gelmez liyakat ilkesini hiçe sayarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce personelin işine son vermiş, bunun yerine partizan kadrolaşmanın önü açılmıştır. Türkiye'nin en büyük ve en güzel kentlerinden Bursa'mızın adı; ne yazık ki Sayın Bozbey başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'ndeki taciz iddiaları, akraba atamaları, adrese teslim işlerle gündeme gelmiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı saat 14.00 sıralarında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey' için "Görevi ve güveni kötüye kullanma sureti ile kamuyu zarara uğratma gerekçesi" nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bursa Adalet Sarayı önünde açıklama yapan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli illerinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle örgütlü suç kapsamında açılan soruşturmaları hepimiz dikkatle ve hayretle takip ediyoruz. Maalesef bu süreçte Genel Başkanları Özgür Özel öncülüğündeki CHP'nin ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinden ve değerlerinden ne kadar uzak olduğuna da bir kez daha şahit olduk" dedi.

"Politik olarak kendinden görmediği şirketlerimizi ve esnafımızı fişleyerek, milli ekonomiyi boykot etme çağrısı yapıyorlar"

Konuşmasına devam eden Gürkan, "Kendi iç siyasi çekişmeleri ve rant paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle birbirine düşen CHP'lilerin ihbar ve itirafları ile başlayan hukuksal süreçte; Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye asla inanmayan, yolsuzlukların üzerini örtmek için sokakları terörize etmekten çekinmeyen, nefret diliyle toplumu ayrıştırmak ve çatıştırmakta hiçbir beis görmeyen, polisimizi ve kamu kurumlarımızı bile hedef gösteren, politik olarak kendinden görmediği şirketlerimizi ve esnafımızı fişleyerek, milli ekonomiyi boykot etme çağrısı yapabilen,, delege pazarlıklarıyla gölgelenen kurutultaylarından dolayı kayyum endişesi yaşadıkları için alelacele olağanüstü seçime gitmek zorunda kalan, tüm bunların üstüne de mağdur kisvesi ve Atatürkçülük maskesi takarak ülkemizi yabacı ülkelere şikayet etmekten çekinmeyen bir Genel Başkan ile onun sayesinde 100 yıllık mazisine sömürgecilik ve mandacılık zihniyeti bulaşmış bir CHP görmenin üzüntüsünü milletçe yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentimizi ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından yaptırdığı 1 milyon 409 bin 805 TL tutarındaki resmi belgeli harcamanın hukuk önünde incelenmesini talep etmek için buradayız"

Bozbey'in liyakat ilçesini hiçe saydığını belirten Gürkan, "Hizmet üretmekten uzak ve halkımızın değerlerinden kopuk, kamu yararı ile anlaşamayan yönetim uygulamaları ne yazık ki son 1 yılda Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP'li ilçe belediyelerinde de artarak kendini göstermektedir. Yetersizliklerini örtmek için kendinden önceki dönemle ilgili belgesiz isnatlarla karalama yapmaya çalışan Sayın Mustafa Bozbey'in, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentimizi ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından yaptırdığı 1 milyon 409 bin 805 TL tutarındaki resmi belgeli harcamanın hukuk önünde incelenmesini talep etmek için buradayız" dedi.

"Göreve gelir gelmez, binlerce personelin işine son verip, yerine partizan kadrolaşmanın önünü açtı"

Akraba atamalarının yapıldığını belirten Gürkan, "Sayın Mustafa Bozbey, göreve gelir gelmez liyakat ilkesini hiçe sayarak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde binlerce personelin işine son vermiş, bunun yerine partizan kadrolaşmanın önü açılmıştır. Türkiye'nin en büyük ve en güzel kentlerinden Bursa'mızın adı; ne yazık ki Sayın Bozbey başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi'ndeki taciz iddiaları, akraba atamaları, adrese teslim işlerle gündeme gelmiştir. Daha önce AK Parti tarafından bitirilmiş ve hizmete girmiş projelerin yeniden 'açılış töreni' adı altında halka sunulması algı belediyeciliğinin en trajikomik göstergeleri olarak kayda geçmiştir. Diğer yandan ise 500 milyon TL bütçe ile tamamladığımız Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi kentsel tasarım projesindeki bir otoparkın bile hala hizmete açılamaması, Mustafa Bozbey ve ekibi adına icraattan uzak CHP anlayışının en somut örneklerinden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor'un şampiyonluğunu kendisine mal etmeye çalışıyor"

Gürkan, "Bursaspor'u öncelikle tebrik ediyorum. Taraftarını, yönetimini, başkanını yürekten tebrik ediyoruz. Oradaki açılışta Bursaspor'un şampiyon olmasını, kendine mal etmesini esefle kınıyorum. Öncelikle bu yapılan söylem. Bursaspor kulübünün başkanına, yönetimine ve taraftarına ve meclis üyelerimize büyük saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü Bursaspor'a her türlü desteklerle ilgili olarak Bursa. Büyükşehir meclisinde alınan kararlar meclis kararıyla alınmıştır. ve Cumhur İttifakı'nın kararlarıyla alınmıştır ki biliyorsunuz Türkiye'de şu an iki ilden bir tanesi Bursa'dır. Meclis fazlalığı bizdedir başkanlık onların. Biz. Orada bir ilke söylemiştik en başından beri. Bursa'nın menfaatine olan her şeyde biz hemşehrilerimizin yanında olacağız, destek vereceğiz" diye konuştu.

Gürkan, "Yeri gelmişken, Sayın Bozbey'e ayrıca önemli bir tavsiyemiz de var. Türkiye'mizi şikayet etmek için Büyükşehir bütçesinden Fransız gazetelerine ne kadar yüksek rakamlar da aktarsalar Genel Başkanları için 'aparat' tanımı kullanmalarına bir daha müsaade etmesinler. CHP'li yöneticiler için diliyorum ki; artık bir an evvel bulundukları görevleri ve yönettikleri bütçeleri akrabalarının ve yandaşlarının beklentileri için değil, halkın taleplerini yerine getirmek üzere hizmet için kullanmaya başlarlar. Yine umuyorum ki; algı değil eser ve hizmet belediyeciliği ile gündeme gelirler. Biz, milletimiz adına tüm bu süreçlerin takipçisi olmaya, bu kutsal görevlere seçilen herkesin her gününün ve harcadıkları her kuruşun hesabını sormaya kararlıyız" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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