AK Parti'den Çalışma Hayatına Yönelik Kanun Teklifi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den Çalışma Hayatına Yönelik Kanun Teklifi

30.06.2025 18:29
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AK Parti, çalışma hayatını düzenleyen yeni bir kanun teklifini TBMM'ye sundu. 22 madde içeriyor.

AK Parti, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkan Abdullah Güler, 22 maddeden oluşan ve çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını duyurdu. Güler, "Teklifimizle gelişen ve dijitalleşen kamu yönetimi anlayışına uygun olarak hizmetlerin etkinliğinin artırılması, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin daha hızlı, sade ve etkin bir şekilde yürütülebilmesini amaçlamaktayız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenliğe ilişkin başvurularının müşavirlik ve ataşelikler aracılığıyla yapılmasına imkan tanınmasına ve bu sayede hem bürokratik işlemler kolaylaştırılmakta hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini güçlendirilerek kolaylaştırılmaktadır. Diğer maddemizde ise Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde fazla mesai yapan memur ve sözleşmeli personelimizin mali haklarını güçlendiriyoruz. Özellikle yaz aylarında gençlik ve spor hizmetleri kamplarında 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerin veya şubelerin sürdürülebilirliğini ve daha da güçlü hizmet üretmesini arzuluyoruz. Turizm sektöründe çalışan işçilerin haftalık izinlerini 10 günlük süre içerisinde kullanmasına imkan tanıyoruz. Turizm alanında süreli ve önemli çalışmalar farklılaşıyor; dolayısıyla daha esnek bir tatil uygulamasını hayata geçirmek suretiyle turizm alanındaki çalışmaları etkin ve sürdürebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'İŞKUR'UN VERİ PAYLAŞIMI ZORUNLU HALE GETİRİLMEKTE'

Teklifle, Kayıtlı Elektronik Posta sistemi üzerinden sağlanan bildirimlerin iş ilişkilerinde geçerli kabul edileceğini aktaran Güler, "Bu düzenlemeyle dijital dönüşümü destekliyoruz, işverenin belge yükümlülüğü dijital ortama taşınarak operasyonel manada maliyetleri azaltılması da arzulanmaktadır. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) özel istihdam bürolarının veri paylaşımı zorunlu hale getirilmekte, iş gücü piyasasının daha şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir olması amaçlanmaktadır. Bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere de idari yaptırımlar uygulanacak. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın taşra teşkilatları ile döner sermaye yapılanmaları yasal dayanağa kavuşturulmakta, hukuki boşlukların da bu şekilde giderilmesi amaçlanmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün özel bütçeli bir kamu kurumu olarak yeniden yapılandırılması sağlanarak döner sermaye işletmeleri bu çatı altında toplanmakta ve tabiat varlıklarının korunması ile kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir çalışma şeklini de önermekteyiz" diye konuştu.

'KUVVET KOMUTANLARIMIZIN YAŞ SINIRINI 67'YE ÇEKİYORUZ'

Güler, teklifle ayrıca 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik yapıldığını kaydederek, "Yüksek Askeri Şura kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısını artırmayı arzu ediyoruz. Kuvvet komutanlarının yaş haddini Genelkurmay Başkanıyla eşit hale getiriyoruz ve Cumhurbaşkanımızın da uzatabilmesine imkan tanıyoruz. Son dönemlerde özellikle bölgesel savaş risklerinin arttığı; kuzeyimizde Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesi ve yakın zamanda bitmiş olsa da büyük riskleri barındıran İsrail- İran savaşı ile İsrail'in saldırgan tutumunun bölgesel manada büyük riskler içerdiği bu dönemde son derece tecrübeli olan kuvvet komutanlarımızın yaş sınırını, Genelkurmay Başkanımızın yaş sınırı olan 67'ye çekiyoruz. Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan hibe kaynaklarının 4 sayılı cetveldeki kamu kurumları tarafından da etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla, 'Kamu Mali Yönetimi Kanunu'nu düzenliyoruz. Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlarımızın asgari ödeme hakları korunmakta, bu ödemelere ilişkin usul ve esasların yönetmelikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenmesi sağlanacak" dedi.

'ETKİ ANALİZLERİ İLE RAKAMLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Temmuz ayında SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak olan zam oranı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Güler, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla beraber Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye Bakanımızla bir görüşme yaptık. Etki analizleri için bilgileri istedik, onlar gelecek. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Orada hem memur zammı hem de memur emeklileri ile SSK-Bağ-Kur emeklilerimize uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkacak. Halihazırda en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL ve yaklaşık 3 milyon 716 bin emeklimizi ilgilendiriyor. Etki analizleri ile bu rakamları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifini perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Savunma, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den Çalışma Hayatına Yönelik Kanun Teklifi - Son Dakika

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