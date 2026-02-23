AK Parti'den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır - Son Dakika
AK Parti'den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır

AK Parti\'den İsrail büyükelçisine sert sözler: Çocukların öldürülmesi soykırımdır
23.02.2026 11:07
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal politikaları ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin tartışmalı tutumuna yönelik tepki gösterdi. Çelik, "ABD'nin İsrail Büyükelçisinin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Ateşkes ihlallerine son verdiğini ve saldırılarını durdurduğunu açıklayan İsrail'in ardından bölgede yaşanan insani krizin hafifletilmesi için diplomatik temaslar hız kazandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 72 bini aşkın can kaybının yaşandığı Gazze Şeridi'nde, bölge halkı açlık, susuzluk, barınma ve tıbbi yardıma erişim gibi hayati sorunlarla mücadele ederken, son gelişmeler umutları artırdı.

Bölgedeki tablo hâlâ ağır olsa da, ateşkesin kalıcı hale gelmesi yönündeki çağrılar güç kazanıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diplomatik çözüm vurgusu yaptı.

Daha önce "Büyük İsrail" projesini savunduğu iddia edilen İsrail Büyükelçisi'ne tepki gösteren Çelik, İsrail'in Filistin dahil herhangi bir Arap toprağı üzerinde hak iddia etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Çelik, bu tür yaklaşımların en temel hukuk ilkeleri ve insanlık değerleriyle bağdaşmadığını ifade ederek uluslararası toplumu kalıcı barış için sorumluluk almaya çağırdı.

"MEKANSAL SOYKIRIM"

Çelik, açıklamalarında ayrıca şu sözlere yer verdi:

İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ya da diğer işgal altındaki Arap toprakları üzerinde hiçbir hakkı ve egemenliği yoktur.

İsrail'in, dost ve kardeş Arap devletlerinin egemenliğine yönelik her türlü tehdidi gayrı meşrudur.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme veya Gazze Şeridi'nden ayırma girişimleri 'mekansal soykırım' faaliyetidir.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi ise açık saldırıdır.

"KÖKTEN REDDEDİYORUZ"

ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nin Netanyahu hükümeti tarafından Gazze'de çocukların öldürülmesine destek vermesi insanlık dışı ve korkunç bir yaklaşımdır.

Bu Büyükelçinin teo-politik bir yaklaşımla bazı Arap devletlerinin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen 'Büyük İsrail' projesini savunması, en temel hukuk ilkelerine ve insanlık değerlerine karşıdır.

Teolojik-fanatik iddiaların uluslararası hukukun yerine konulmaya çalışılmasının tüm bölgede çok vahim sonuçları olur.

İsrail'in Ortadoğu'da egemenlik kurmasını savunarak kardeş devletleri tehdit eden bu yaklaşımı kökten reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz.

"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ SAVUNMAK CİNAYETTİR"

Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca 'İsrail'in sınırları neresidir?' diye sorarak bu saldırgan ve işgalci zihniyetin sinsi planlarına karşı tüm dünyayı yıllardır uyarmaktadır.

Yaşanan her gelişme Cumhurbaşkanımızın yıllardır BM kürsüsünden tüm dünyanın gözü önünde yaptığı uyarıların ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Çocukların öldürülmesini savunmak cinayettir ve soykırımdır.

"İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRIDIR"

Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini ve yurtlarını işgal etmek soykırım siyasetinin parçasıdır.

Bunlar tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Bu zihniyetle mücadelenin insanlık mücadelesi olduğunu biliyoruz.

Bu barbarlığa direnmek, insani ve siyasi olarak yapılması gerekenlerin ilk maddesidir.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen ve birleşik Filistin Devleti'ni savunmaya ve soykırımcı insanlık düşmanlarıyla mücadele etmeye devam edeceğiz.

