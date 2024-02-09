AK Parti Düzce İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Politika

DÜZCE(İHA) – AK Parti, Düzce ilçe belde belediye başkan adayları belli oldu.

Düzce Kültür Merkezinde yüzlerce partilinin katıldığı tanıtım töreninde AK Parti'nin il, 7 ilçe 2 belde belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı.

Programa AK Parti Genel Başkan vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve teşkilat üyeleri katıldı.

"Belediyeciliğin kitabını yazdı"

Tanıtım programında konuşan Mustafa Elitaş, Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını anlattı. AK Parti'nin Gerçek Belediyecilik mottosuna vurgu yaparak Dr. Faruk Özlü'nün başkanlığındaki Düzce Belediyesinin çalışmalarının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ve Özlü'nün belediyeciliğin kitabını yazdığını söyledi.

Elitaş, Başkan Faruk Özlü ile Ankara'daki çalışmalarından örnekler vererek, iyi bir devlet adamı olduğunu vurguladı. "Özlü ile birçok görevde beraber çalıştık gerçekten değerli bir insan" diyen Mustafa Elitaş şunları söyledi: "AK Parti davası, Cumhurbaşkanımızın 94 yılında başlattığı belediyecilik anlayışıyla, tüm şehirleri, ilçeleri ve beldeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak için gayret ediyor. Bu anlamda aday olmadığı için küsüp gidenler, gerçekten bu davaya sahip çıkamazlar. Dava demek: aday kim olursa olsun, küsmeden kırılmadan onu desteklemek, onunla yürümek demektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye örnek oldu"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Düzce'ye çok şey kattığını belirterek "Ama ben 2 tane önemli gördüğüm konuya değinmek istiyorum. 1 ulaşım master planı, 2 çevre planı. Faruk Özlü, Düzce'nin gelecek 50 yılının çevre planını yapıyor. Bu çok kıymetli bir vizyon. Ulaşım konusunda hayata geçirdiği yenilikler birçok ilde takdirle karşılanıyor. Kıbrıs bile örnek aldı. İnşallah önümüzdeki dönemde daha güzel işler yapacak" diye konuştu.

"Ben belediye başkanlığını çok sevdim"

Programda konuşan Başkan Faruk Özlü, belediye başkanlığı sürecini anlatarak "Hiç beklediğim bir görev olmamasına rağmen, Belediye Başkanlığını çok sevdim. Belediye başkanlığı küçük bir ülkenin başbakanlığı gibi. Milli Eğitim Bakanlığı okul yaptıracak, bizim imar tahsisi yapmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığı hastane yaptıracak, bizim yer tahsisi sağlamamız gerekiyor. Bir şekilde belediye olarak bu şehirde olan her şeyle alakamız var. Bununla birlikte yeni dönemde de hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Siyasi polemiklere girmiyorum. Sadece kendi işimi yapıyorum. Bu şehrin önümüzdeki 50 yılını planlıyoruz. O vizyonla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

10-0 yapacağız

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise "Biz davamız uğruna gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle 10-0 yapmayı hedefliyoruz ve başaracağız. Bugün burada bu heyecanımıza ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

İşte belediye başkan adayları

AK Parti Düzce il Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca ilçesi Belediye Başkan adayı Osman Cumhur, Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı adayı Recep Tuna, Gölyaka ilçesi Belediye Başkan adayı Yakup Demircan, Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkan adayı Ahmet Türkmen, Çilimli ilçesi Belediye Başkan adayı Yılmaz Yıldız, Gümüşova ilçesi Belediye Başkan adayı Kenan Sübekçi, Yığılca ilçesi Belediye Başkan adayı Selami Savaş, Beyköy beldesi Belediye Başkan adayı Osman Kılıç ve Boğaziçi beldesi Belediye Başkan adayı İbrahim Ercan oldu. - DÜZCE