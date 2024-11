AK Parti Gelibolu Kongresine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu kongremizin Gelibolu'muz için hayırlara vesile olmasını...

Politika

ÇANAKKALE - AK Parti Gelibolu 8'inci Olağan İlçe Kongresine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kongremizin Gelibolu'muz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ben inanıyorum ki, Gelibolu'da bir ilki bizlere yaşattınız. ve bundan sonra da Gelibolu'da inşallah çok daha farklı bir sürecin temelini atacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu duygularla sizleri selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde AK Parti 8'inci İlçe Kongresi, İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Çanakkale Merkez ilçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Yoklama ve açılışın ardından kongre divan seçimi yapıldı. Gündem ve kongreye gönderilen telgraf ve kutlama mesajları okundu.

AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre kutlama mesajı okundu. Ardından protokol konuşmalarına geçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "AK Partimizi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük, tüm icraatlarımızı aziz milletimizden aldığımız güç ve destekle gerçekleştirdik. Tüm saldırıları milletimizin desteğiyle duasıyla bertaraf ettik. Bugün eğer AK Parti bir dünya markası ise, bugün Recep Tayyip Erdoğan dünyanın dört bir tarafında bilinen, önemsenen, sözüne kulak verilen bir dünya lideri ise, bu sizin fedakarca çalışmalarınız sayesindedir. Bu topraklar Gelibolu, Çanakkale, Türkiye sizlere medyunu şükrandır değerli kardeşlerim. Bizler sahip olduğumuz milli, manevi ve ahlaki değerler üzerinden ülkemizi dünya milletler ailesi içerisinde hak ettiği yere taşımak üzere kurulmuş bir partiyiz. Bizler haksız güçlülere karşı haksız güçlülerin yanında yer almayı kendisine şiar edilmiş bir partiyiz. AK Parti dünyamızı bir güneş gibi aydınlatan medeniyetimizin günümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına talip bir partidir. AK Parti binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet payidar kılmak için çalışan bir partidir" dedi.

Biz Türkiye Partisiyiz diyerek sözlerine devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'i konuşması sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Kısa süren bir konuşma sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanım tarihimizde ilk kez Gelibolu'muzu, Gelibolu Belediyemizi kazandırdık. Sesinizi mikrofona takdim ediyorum. Buyurun efendim. Sizleri dinliyoruz efendim' diyerek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefondaki sesini mikrofona verdi. Salonda büyük bir coşku yaşandı. 'Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum' diyerek telefonda sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kongremizin Gelibolu'muz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ben inanıyorum ki, Gelibolu'da bir ilki bizlere yaşattınız. ve bundan sonra da Gelibolu'da inşallah çok daha farklı bir sürecin temelini atacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu duygularla sizleri selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisi sağ olsun, kırmadılar. Kongremize telefonla iştirak ettiler. Duygularını, düşüncelerini bizlerle paylaştılar. Evet, bizlere ne mutlu ki, sesini duymak istediğimizde çok rahat bir şekilde telefonla ulaşabilecek bir Genel Başkana, bir Cumhurbaşkanına sahibiz" dedi.

Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına da sert tepki gösteren Fatih Şahin, "Bizler ülkemizde huzur, sükun ve dayanışma içerisinde yaşarken, ülkemizin içerisinde yer aldığı coğrafyada ve dünyanın dört tarafında maalesef kanın, gözyaşının hakim olduğunu görüyoruz. Hemen yanı başımızda Gazze'de, Filistinli kardeşlerimizin son 13-14 aylık zarf içerisinde 44 binin zalim katil İsrail rejimi tarafından şehit edildiğine hep birlikte şahit olduk. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her platformda Filistin'in haklı davasının savunuculuğunu yapıyor. Bütün itirazlara, bütün karşı koymaları rağmen Filistinli kardeşlerimizin sesi oluyor, vicdanları oluyor ve onların haklı davalarında onları yalnız bırakmıyor. Biz de tüm desteğimizle, duamızla Filistinli kardeşlerimizin yanında bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Evet Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Başbakanı Netenyahu ve Savunma Bakanı hakkında geçtiğimiz günlerde tutuklama kararı verdi. Bu umut verici gelişmenin bir an önce infaz edilmesini, bu eli kanlı katillerin bir an önce tutuklanmasını ve insanlık yönünde hesap vermesini diliyor ve bunun her platformda takipçisi olmaya devam edeceğimizi söylüyoruz. Evet, yıllardır devam eden ve son bir yıldır yoğunlaşan bu zulüm karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanında yer aldık 85 bin TIR yardımı Filistinli kardeşlerimize ulaştırdık. İsrail'i ticaretimizi tamamen kestik" diye konuştu.

Kendilerinin siyasete bir hizmet etme aracı, eser üretme aracı diye bakarken, birilerinin de maalesef sahip oldukları siyasi makamları terör örgütlerine destek için, terör örgütlerine kaynak aktarmak için kullandıklarını ifade eden Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Maalesef bu üzücü hadiseleri hep birlikte ibretle takip ediyoruz. Türk milleti adına hüküm verme yetkisine sahip olan bağımsız mahkemelerce PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu hüküm altına alınmış bir kişinin millete hizmet makamı olan belediye başkanlığı koltuğunda oturması düşünülebilir mi. Böyle bir şey vicdan kabul eder mi, böyle bir şey mantığa, akla sığar mı. Bu hangi hukuk ilkesi ile açıklanabilir, bu demokrasinin hangi kriterine uygundur. Onun için de devletimiz gerekli tedbirleri alıyor. Bu sorumsuz kişileri, bu terör destekçilerini görevlerinden uzaklaştırıyor. Yerlerine Belediye Başkan Vekili atıyor. Bundan daha normal, daha doğal, demokrasimizi, hukukumuzu korumak için daha meşru bir adım olabilir mi. Hangi devlet altının oyulmasına müsaade eder ki, hangi devlet temellerine dinamit konulmasına müsamaha gösterir ki, işte biz bu hukuk ve demokrasi gereği adımları attığımızda da şehirleri ayağa kaldırıyorlar, ortalığı yakıyorlar, yıkıyorlar ve adeta Türk milletine, Türk devletine kafa tutuyorlar. Her alandaki mücadelemizi sürdürdüğümüz gibi terörle mücadelemiz de kesintisiz bir şekilde ülke içinde ve sınırlarımızın ötesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Terörün belini kıracağız ve terör sorununu bu topraklardan ilelebet ortadan kaldırmak için askerimizle, polisimizle korucumuzla mücadelemizi sürdüreceğiz."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise, "Uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" diye her yerde haykırdığı İsrail zulmüne Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya verilen hapis cezasını ve bu hapis cezasını uygulayacağını bildiren ülkeleri de tebrik ediyor, kendilerine de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Gelibolu 8'inci Olağan İlçe Kongresinde, tek aday Samet Ak AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı seçildi.