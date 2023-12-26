AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı: Filistin davasının yılmaz savunucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bugün "Filistin davasının yılmaz savunucusu kimdir?" diye sorulduğunda tüm dünyada vicdanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini haykırdığını söyledi.

İnan, ATO Congresium'da, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'ndaki konuşmasında, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nu yad etti ve "gençlik hareketi"nin kendisini unutmayacağını belirtti.

Programda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi'nin, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un cenazesinin Beyazıt Camisi'nden kaldırılışını sahnelediğini anımsatan İnan, şöyle konuştu:

"Selam verenin fişlendiği, baskı altında olduğu, tenkitlere ve şantajlara makus bırakıldığı bir dönemde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un cenazesi ortada kalıyor. Büyük bir cesaretle Mehmet Akif Ersoy'un tabutunu omuzlayan, ellerinin üzerinde Beyazıt Camisi'nden Edirnekapı'ya taşıyan gençler oluyor. İşte AK Gençlik, o tabutu elleri üzerine taşıyan gençlerin mirasçısı gençliktir. O gençlerin her daim izindedir. O miras bizim yüreğimizde her zaman saklıdır. Tıpkı Mehmet Akif'in cenazesi ortada kaldığında büyük bir cesaretle toplanıp, merhumun tabutunu omuzlayan gençler gibi bugün de yüreğinde iman coşkusunu, mensubu olduğu medeniyetin özgüvenini taşıyan bir AK Gençlik var. Çünkü arkamızda ecdadın ayak izleri, zihnimizde Akif'in seslenişi, yanımızda liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesi var."

İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncekiler gibi korkarak değil, cesareti ile büyük bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mücadele, sizlerin çocukluğunuzdan bu yana gelen, gençliğinizle ateşlenen ve son 20 yıldır alevlendikçe alevlenen, maneviyatla örülü milli karakterinizden, cesaretinizden ve şu anda dünyadaki diğer hiçbir lidere nasip olmayan küresel aktörlüğünüzden öğrendiğimiz en büyük kavgadır. Bu kavga sizin liderliğinizde tüm dünya mazlumlarının davası oldu. 'Bugün Filistin davasının yılmaz savunucusu kimdir?' diye sorulduğunda tüm dünyada vicdanlar Recep Tayyip Erdoğan ismini haykırıyor. Sizin AK Gençleriniz, sizden öğrendiği ne varsa geleceğe emin adımlarla taşıyacaktır. Bu salondaki gençlerin hepsi ve tüm Türkiye'deki AK Gençler liderinin istikameti üzerine ahitleşmiştir."

Ersoy'un torununun konuşması

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da konuştu. Sözlerine Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Selma Argon Ersoy, şunları söyledi:

"Günlerdir şehit haberlerinde kalbimiz kan ağlıyor. Mazlumların ağlayışı kalbimizi yakıyor ama evelallah her zaman mazlumların yanındayız. Başta Cumhurbaşkanım olmak üzere hepimiz onların yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza bir an evvel şifa diliyorum. Aziz milletimin başı sağ olsun."

Selma Argon Ersoy, 2018'de 20-27 Aralık'ı Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.