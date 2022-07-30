AK Partili Sarıeroğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ziyaretinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Vatandaşın derdiyle dertlenmeyen, vatandaşın yanında olmayan, sadece hamaset yapan, slogan atan, billboard belediyeciliği yapanların inanın Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yok." dedi.

???????Sarıeroğlu, AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti'nin, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına 84 milyonun hayatına dokunacak, 81 ilin tamamında çok önemli, devrim niteliğinde işler yaptığını anlatan Sarıeroğlu, engelliler ve yaşlılar konusu başta olmak üzere seçilme yaşı, üniversitelerin inşası ve en fazla bütçenin eğitime ayrılması gibi toplumun tüm kesimlerine dokunan düzenlemeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Gençlerin geçmişte KYK borç ödemeleriyle ilgili talepleri olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yaklaşık 3 ay önce Kabine Toplantısı'nda sunum yaptığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sonucu kamuoyuyla paylaştığını, bir kalemde 26 milyar liralık borcun silindiğini kaydetti.

AK Parti'nin her daim gençlerin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Türkiye'nin, hayallerine ancak gençlerimizin enerjisiyle, sinerjisiyle ulaşacağına inanıyoruz. Gençler adına konuşarak değil, Mecliste genç milletvekillerimizle birlikte gençlik politikalarına yön veriyoruz." diye konuştu.

"Zor bir salgın döneminden geçtik"

Sarıeroğlu, zor bir salgın döneminden geçildiğini, kapanmalar nedeniyle dünyada üretimin azaldığını, tedarik zincirlerinin bozulduğunu anlatarak, gemilerin gittiği ticaretin kalbi Şangay'da sıkışıklık olduğunu, Londra'da kamyonların, tırların şoför bulamadığı için hareket etmediğini aktardı.

Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin bu dönemde sağlık konusunda yaptığı altyapı yatırımları, 84 milyon vatandaşı kapsayan genel sağlık sigortası, güçlü sosyal güvenlik yapısı ve yetişmiş insan gücü sayesinde dünyaya örnek bir iş çıkardığını vurguladı.

Küresel bir ekonomik dalgalanma sürecinin yaşandığını kaydeden Sarıeroğlu, Amerika'nın geçen ilk çeyrekte küçüldüğünü, ikinci çeyrek rakamlarında da küçülme olduğunu, tüm dünyanın Amerika'nın resesyon sürecine girmesinden bahsettiğini anlattı.

Türkiye'de fiyat dalgalanmalarının yaşandığı süreçte Mecliste arka arkaya yasal düzenlemeler çıkardıklarını söyleyen Sarıeroğlu, vatandaşların bu süreçten minimum etkilenmeleri için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Asgari ücrete iki kez artış yapıldığını, kira artışlarına yüzde 25'lik kısıtlama getirildiğini ve gıda ürünlerindeki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini belirten Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Biz, 'Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce sahibiz.' diyoruz. 'Vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Tüm imkanları seferber edecek durumdayız.' diyoruz. Vatandaşlarımız lehine arka arkaya düzenlemeler yapıyoruz."

Türkiye'de 20 yıldır ekonominin konuşulmadığını, salgından dolayı dünyanın içinden geçtiği sürecin etkileri sebebiyle bu durumun yaşandığını anlatan Sarıeroğlu, "AK Parti kadroları bu süreci toparlayacak. Bu süreçten Türkiye'nin fırsatlarla çıkmasını sağlayacak Türkiye'deki Cumhur İttifakı ve AK Parti kadrolarıdır." dedi.

Birilerinin mutfaktan siyaset yaptığını ve sosyal medya üzerinden algılarla, vatandaşlara yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu anlatan Sarıeroğlu, "Yerelde sorunların çözümünü üretmeyen, yerelde iyi, tek bir örnek üretmeyenlerin, ulusal anlamda bu ülkeye yapacak hiçbir şeyleri kesin ve net olarak yoktur." diye konuştu.

"Sürekli sahalardayız"

AK Parti'nin İHA'ları, SİHA'ları konuştuğunu, Teknofest gençliğinden, desteklerden, kredilerden, uzaya gitmekten bahsettiğini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Ondan sonra geliyorum ben Adana'ya gidiyorum siyaset yapmaya. Büyükşehir Belediyesinin çözemediği sinek konusunu konuşuyoruz hafta sonu. Tüm ilçeleri gezdim. Halen Adana'da kanalizasyon konusunu konuşuyoruz. İstanbul Büyükşehir'i gördünüz, kışın yaşananları, kar felaketi oldu. Vatandaşın yanında olmayan bir anlayış. Sel oldu, tatilini bölmeyen bir anlayış. Ankara'da sel oldu. Ortada olmayan bir belediye başkanı. Adana'da yangın oldu, orman yangını, bir hafta boyunca biz belediye başkanını görmedik. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyen, vatandaşın yanında olmayan, sadece hamaset yapan, slogan atan, billboard belediyeciliği yapanların inanın Türkiye'ye verecek hiçbir şeyleri yok. Biz enerjimize, azmimize, vizyonumuza inanıyoruz. Sürekli sahalardayız, vatandaşlarımızla iç içeyiz."