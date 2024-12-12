AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "AK Parti\'yi millet kurdu, AK Parti\'nin sahibi millet"

Politika

Çanakkale İl Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti sicil amiri olarak milleti gören, millet tarafından kurulmuş milletin oluşturduğu bir siyasi hareket. AK Parti kimin partisi derseniz, sorarsanız. Milletin partisi diye tarif edebilirsiniz. AK Partiyi millet kurdu" dedi.

Çanakkale'de bir otelde Çanakkale İl Başkanlığı Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Hakan Çetin, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, yaptığı konuşmada, bütün illeri 31 Mart seçimlerinden sonra ziyaret ettiklerini belirterek, "Biz, hatta ben hiç unutmuyorum, 10 Nisan gibiydi dedim ki seçim geride kaldı. Hatta o günlerde bizim Genel Merkezimizde, Strateji Birimimizde olsun, onun dışındaki üst kurul üyelerinin bir araya geldiğinde, bilim insanlarıyla bir araya geldiğimizde, siyaset sosyolojisi üzerinde engin tecrübesi olan abilerimiz arkadaşlarımız bir araya geldiğimizde seçim sonuçları üzerindeki etkili olan faktörleri konuştuğumuz günlerde ben dedim ki bunu biz burada biraz konuşacağız galiba biz yarın seçim olacakmış gibi bir seçimden sonra yeni bir süreci başlatan bir zihniyeti taşıdığımıza göre, Yusuf Ziya hadi sen geleceğe doğru koş ve biz il ziyaretlerimize başladık. Çanakkale'ye bugüne kadar, gerek 2002'den bu yana, AK Parti'nin kazanımları tartışılmaz. Çok büyük değişimler yaşandı. Bunların bir tanesi Çanakkale Köprüsü diye efsane bir projenin, Çanakkale'ye kazandıran partimize kazandıran kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bu oldu. Bu kolay bir iş değildi ve geçekleşti. Dünyanın da çok yakından takip ettiği bir projeydi. Bende biraz önce oradan geçerken ülkemle gurur duydum. Siyasetimin karar vericileriyle gurur duydum. AK Parti ülkemize hizmet yarışını tarif edilmez bir boyutta, AK Parti'den önceki, AK Parti'den sonraki dönem denebilecek ölçekte bir hizmet yarışını ülkemize kazandıran bir siyasi hareket" dedi.

31 Mart 2024 seçimlerini geride bıraktıklarını ve önlerine bakmaları gereken bir sürecin tam içinde olduklarını kaydeden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni bir yönetim olarak siz tamamen o duyguyla motive olmaya müsaitsiniz. 2024 geride kaldı. Önümüze bakacağız. Eksiklerimiz vardı. Milletimiz sandıkta bir şey dedi; 'Daha çok çalışın kardeşim. Bazı eksikleriniz var. Bunları telafi edin. Telafi ettiğiniz takdir de yine sizin başaracağınıza inanıyoruz. Başarma ihtimalinizin sizin sayeniz de ülkenin iyi şeylere kavuşacağını, sıkıntılar varsa bunları da sizin çözeceğinize inancımız sonsuz dedi' Biz sandığı öyle okuduk. Bu doğrultuda da biz koşar adım geleceğe doğru gayretlerimizi eksiltmeden devam ediyoruz. AK Parti sicil amiri olarak milleti gören, yani millet tarafından kurulmuş, milletin oluşturduğu bir siyasi hareket. AK Parti kimin partisi derseniz, sorarsanız. Milletin partisi diye tarif edebilirsiniz. AK Parti'yi millet kurdu. AK Parti'nin sahibi millet, AK Parti'ye yön verecek olan her türlü siyasal doğrultu da milletin istekleri doğrultusunda önerilmiş şeyler olacaktır. Bugüne kadar da öyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Cumhurbaşkanımız hep onu der farkında mısınız bilmiyorum. Bu işe millet ne diyor, millet neresinde bu işin. Bu işin insana dokunan tarafı neresi. İnsan merkezli olması lazım düşündüğünüz şeylerin der ya hep işte millet tarafından kurulmuş ve milletin siyasal doğrultusunu da milletin belirlediği bir siyasi hareket olduğunun altını çizmek istiyorum. Siyasi muhaliflerimizden en belirgin farkımız ne diye sorarsanız; biz milletin duasını ve onun sonucunda da Allah'ın rızasını düşünen bir siyasi hareketiz. Bütün hayatımızı bunun üzerine kurguluyoruz. Hizmet odaklıyız. Bir hizmet hareketiyiz. Hizmeti olmazsa olmaz olarak önümüze yol haritası olarak koyuyoruz."

"Konserler, bir şeylerle uğraşıyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) konserler üzerinden eleştiren Yılmaz, "Sosyal medyadan, diğer genel iletişim araçlarıyla yapılmış olan haberlerden de görüyorsunuz. Hiçbirinin işle, hizmetle insanlara kazandırmayı düşündükleri, insan hayatına kazandırıp da insan hayatının konforuna katkı vermeye dönük olan bir işleri yok. Konserler, bir şeylerle uğraşıyorlar. Duyuyorsunuz ne paralar harcıyorlar. Nereye ne para harcadıklarını da bilemediğimiz, sanatçılara verilen paralarla hiç alakası olmayan, 'kültür faaliyeti yapıyoruz' diye harcadıkları paraların hangi kısmının ne kadarının sanatçıya ne kadarının da nerelere gittiği belli olmayan, milletin parasını çarçur eden ve onu da hizmet kabul eden onlarla meşgul olan bir anlayışla bizim anlayışımızın farkını anlatmak istedim" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - ÇANAKKALE