AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Etrafımızda olan biteni, Türkiye'de yapmak istediklerini, yan yana koyunca Türkiye'nin ne kadar güçlü olmaya mecbur olduğu, kendiliğinden ortaya çıkar. Bizim için büyük devlet, güçlü devlet olmak, bir seçenek değil, mecburiyettir.

02.11.2024 23:47
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Etrafımızda olan biteni, Türkiye'de yapmak istediklerini, yan yana koyunca Türkiye'nin ne kadar güçlü olmaya mecbur olduğu, kendiliğinden ortaya çıkar. Bizim için büyük devlet, güçlü devlet olmak, bir seçenek değil, mecburiyettir." dedi.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti'nin bir partiden daha fazlası olduğunu söyledi.

AK Parti'nin ülkeye sözde değil özde demokrasiyi getirdiğini belirten Ala, "Türkiye'de olup bitene baktığımız zaman bütün İslam ülkelerine örnek olacak bir biçimde gerçekten çok önemli başarı imza atıldı." diye konuştu.

Ala, partisinin Türkiye'nin önünü açmak için çalıştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Muhalefete bakıyorsunuz; muhalefet, neyle karşılaşırsa karşılaşsın, hangi problemle yüz yüze gelirse gelsin onun sebebi olarak, bir kişiyi gösteriyor. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin devlet başkanı, onlar için problemlerin ana kaynağı. Bir basit mantık yürütmeksizin ithamlarda ve iftiralarda bulunuyorlar. Diyorlar ki konuşmalarında, 'Efendim bu sorunları yaşıyoruz çünkü karşımızda bir diktatör var.' Şu kadar akıl yürütmüyor maalesef, kardeşim bir ülkede diktatör varsa ona siz 'diktatör' diyemezsiniz. Bu kadarlık akıl yürütmekten yoksun musunuz? Siz kendi kendinize, kendi dilinizle aslında kendinizin bir yalancı ve müfteri olduğunu söylüyorsunuz ama bunun farkında değilsiniz."

Dünyanın hiçbir ülkesinde diktatörlere, "diktatörsün" denilemeyeceğini vurgulayan Ala, "Bu kadarlık bir akıl yürütemeyen, siyasette neredeyse başlangıç aşamasında olan ve Türkiye'nin hiçbir ciddi meselesinde, ciddi bir proje ortaya koyamayan bir muhalefet. Dolayısıyla bu da siyasete dahil ama Türkiye'nin alması gereken mesafeler, kat etmesi gereken yol, varması gereken hedefleri var. Onun için biz, Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduk. Şimdi Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, en müreffeh, en kalkınmış 10 ülkesi arasına nasıl sokarız? Bu reformları nasıl gerçekleştiririz? Bunun çalışmasını yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileyen Ala, "Savunma sanayinde aldığımız mesafe o kadar yankı yapmıştır ki bugün milyarlarca dolar ihracat yapabiliyoruz. Kardeşlerimiz talep ettiğinde onlara talep ettiklerini gönderebiliyoruz. Onun için de hedefe koydu, geldi, TUSAŞ'a saldırdılar ve kardeşlerimizi şehit ettiler." dedi.

Ala, Türkiye'nin dünyadaki politikalarını uygulaması için savunma sanayisi yatırımlarına devam edeceğini vurguladı.

"AK Parti, karşılaştığı bütün krizleri milletin lehine fırsata çevirerek göstermiştir"

Filistin'de ve Lübnan'da dünyanın gözü önünde bir katliam, zulüm, felaket yaşandığını, dünyanın kılının kıpırdamadığını anlatan Ala, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların iflas etmiş durumda olduğunu dile getirdi.

Ala, İsrail'in bir terör örgütü gibi davrandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir devlet, ambulansları, hastaneleri bombalıyorsa, insanları kuşatmış ve onların açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölmelerini, o zulmü işliyor ise ona devlet denebilir mi? Burada en yüksek sesle itiraz eden Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız fakat bütün insanlığı, bütün ülkeleri harekete geçirmek için herkesin çaba sarf etmesi lazım. Etrafımızda olan biteni, Türkiye'de yapmak istediklerini, yan yana koyunca Türkiye'nin ne kadar güçlü olmaya mecbur olduğu, kendiliğinden ortaya çıkar. Bizim için büyük devlet, güçlü devlet olmak, bir seçenek değil, mecburiyettir. Bunun en önemli ayağı da güçlü bir demokrasi, güçlü bir irade ve sarsılmaz bir dirayettir. Onu da AK Parti, karşılaştığı bütün krizleri milletin lehine fırsata çevirerek, çözerek göstermiştir. O bakımdan AK Parti, Türk siyasi hayatında kalın harflerle yazılacak, altı birkaç kere çizilecek bir harekettir."

Efkan Ala, Türkiye'yi Suriye'ye, Irak'a çevirmek istediklerini ama yapamadıklarını, liderin önde dirayetle durduğu, kadrosunun da yanında ve arkasında durduğu için bunun başarılamadığını söyledi.

Yerin altının tamamen petrol dolu olduğu ülkelerin geldiği duruma değinen Ala, "Çünkü orada bu birliktelik, bu farkındalık yok. Bu olunca her şeyi biz çözeriz." dedi.

"Şimdi her şey, milletin iradesine bağlı"

"Ekonomideki programı da ortaya koyduk. O sorunları da yine çözecek olan kadro biziz." diyen Ala, hedeflerine çok kısa sürede varacaklarını anlattı.

Ala, siyaseti vesayetten kurtardıklarını ve özgürleştirdiklerini dile getirerek "Eskiden statüko kendisine karşı olanlara ne söylememesi gerektiğini, ne yapmamaları gerektiğini söylerdi. Kendisine yandaş olanlara da ne yapmaları gerektiğini ve ne söylemeleri gerektiğini söylerdi. Şimdi onların esamesi yok. Şimdi her şey, milletin iradesine bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da konuşma yaptı.

Bu arada tek listeyle gidilen kongrede, mevcut başkan Adnan Kurtuluş, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Osmangazi 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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